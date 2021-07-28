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Критики советуют пересмотреть дома «Мумию» вместо похода на «Круиз по джунглям»
Общество
Критики советуют пересмотреть дома «Мумию» вместо похода на «Круиз по джунглям»
wikipedia.org  /  Walt Disney Pictures; Seven Bucks Productionsruen; Davis Entertainmentruen; Flynn Picture Companyruen; Zaftig Films Walt Disney Studios Motion Pictures / Добросовестное использование

Лос-Анджелес, 28 июля. Приключенческий фильм «Круиз по джунглям» получил неоднозначные оценки критиков. Многие эксперты назвали картину «посредственной» и посоветовали не тратить время на поход в кино.

Российская премьера нового фильма от Disney состоится уже в четверг, 29 июля. Перед релизом в Сети появились первые рецензии кинокритиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes у «Круиза по джунглям» уже стоит рейтинг 69% свежести. Картина, конечно, не получила разгромных статей от экспертов, однако Disney рассчитывала на более теплый зрительский прием.

Студия планирует превратить ленту в успешную франшизу, как это было с «Пиратами карибского моря». Но, по мнению критиков, зрители не будут заинтересованы в продолжении приключенческого фильма.

«Это не экспедиция, а симуляция, путешествие в дикий, но подозрительно первозданный мир, где увиденное не заставляет поверить в происходящее», — так описал картину автор LA Times Джастин Чанг.

Эксперты отметили неплохой юмор в «Крузе по джунглям», однако добавили, что даже он не спасает «перегруженную» вторую часть фильма, пишет «Культуромания». Главной претензией критиков стала предсказуемость истории и отсутствие искры. Один из авторов заявил, что вместо похода в кинотеатр на «Круиз по джунглям» лучше остаться дома и пересмотреть старую добрую «Мумию».

Ранее студия Focus Features представила полноценный трейлер нового фильма Пола Шредера «Холодный расчет». Мировая премьера триллера состоится на 78-м Венецианском кинофестивале.

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