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Читатели Die Zeit предсказали последствия лицемерия Запада по «Северному потоку — 2»
Политика
Читатели Die Zeit предсказали последствия лицемерия Запада по «Северному потоку — 2»
pixabay.com/pexels

Берлин, 28 июля. Кампания против «Северного потока — 2» была чистым лицемерием. Такое мнение выразили читатели немецкой газеты Die Zeit.

В статье сказано, что западные лидеры проявили двойственный подход к газопроводу. Политики понимали, что нефтяные и газовые концерны их собственных стран повязаны с российским бизнесом. Однако соглашение между Соединенными Штатами и Германией по «Северному потоку — 2» устраивает Украину, добавил автор статьи. В этом случае Киев получит многомиллиардные субсидии.

Читатели газеты согласились с мнением автора о лицемерии политиков. Россия обладает огромным количеством сырья. Ни одна индустриальная страна не способна без нее обойтись. Также читатели предсказали последствия такого подхода.

«В значительной мере кампания против «Северного потока — 2» была чистым лицемерием. Теперь, правда, нам придется расплачиваться за это лицемерие, участвуя в финансировании геополитического опорного пункта США под названием Украина», — написал пользователь под ником Mamakic.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер c грустью признал успешную достройку «Северного потока — 2». По его словам, вопрос с газопроводом уже решен.

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