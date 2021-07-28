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Экс-мэр Якутска опровергла заявления о зависимости экономики РФ от нефти

  /   Обновлено: 28 июля 2021 18:23
Экономика
Экс-мэр Якутска опровергла заявления о зависимости экономики РФ от нефти
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Якутск, 28 июля. Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева не считает, что экономика России находится в зависимости от продаж нефти.

Член партии «Новые люди», идущая на выборы в Государственную думу, привела данные, что вклад малого и среднего предпринимательства в российскую экономику намного больше, чем доля нефтегазовой отрасли. Поэтому, по ее словам, зависимость РФ от нефтяных доходов — это заблуждение.

«У нас есть расхожее мнение, что мы все сидим на нефтяной игле. Вместе с тем это такое, на мой взгляд, заблуждение, потому что если мы посмотрим доли в ВВП, то 20% у нас идет от торговли и ретейла, и только порядка 15% с небольшим от нефтегазовой отрасли», — цитирует Авксентьеву РБК.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции также заявлял, что Россию уже нельзя считать «бензоколонкой». Бюджет страны на 70% формируется не за счет нефтяной отрасли, хотя зависимость еще остается.

Курс рубля все еще находится в жесткой привязке к стоимости нефти на мировом рынке. Накануне она завершила день с нулевой динамикой. На данном этапе участники рынка не будут принимать резких действий, ожидая решения ФРС по процентной ставке.

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нефть нефтегазовая отрасль Авксентьева
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