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Туристы из России в Турции продолжили веселиться несмотря на лесные пожары
Общество
Туристы из России в Турции продолжили веселиться несмотря на лесные пожары
Федеральное агентство новостей  / 

Лесной пожар воспринимается туристами из России в Турции как интересная картинка, которую можно запостить в соцсетях. О том, как чувствуют себя россияне, отдыхающие на турецких пляжах, ФАН рассказала эксперт по турпоездкам Татьяна Жданова.

В Турции между Сиде и Антальей горят леса. В тушении пожара задействована авиация и множество пожарных машин.

Однако российские туристы не боятся разгула стихии: они выкладывают в соцсети видео о пожарах и рассказывают, что в воздухе — смог, на улице сложно дышать, а пепел плавает на поверхности моря.

Руководитель группы продаж одного из крупных отечественных туроператоров Татьяна Жданова заверила ФАН, что в целом отдых российских туристов в Турции не нарушен, они продолжают получать от жизни удовольствие.

«Туристы в агентство по поводу лесных пожаров не звонили. Тем более никто не собирается прерывать турпоездку и возвращаться раньше положенного срока. Пока в отелях работает система «все включено» и есть алкоголь, наши люди будут довольны, жаловаться никто и не подумает», — пояснила собеседница ФАН.

Событие, скорее, воспринято россиянами как повод для постов в соцсетях.

«Это для наших сограждан — не более чем повод написать в интернете про «приключение» и возможность выложить в Instagram интересные фото с дымом вдалеке», — успокоила представитель известного агентства.

По словам Ждановой, в российскую дипмиссию, из россиян никто не обращался. Ситуация на контроле у местных властей, пожар тушат. Пострадавших граждан России нет, они продолжают свой отдых.

Ранее ФАН рассказал о возможных причинах вспышки чумы в США.

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турция туристы пожары татьяна жданова
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