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Объем выручки Apple в последнем квартале достиг 81,4 млрд долларов
Экономика
Объем выручки Apple в последнем квартале достиг 81,4 млрд долларов
pixabay.com

Сан-Франциско, 28 июля. Выручка американской компании Apple в III квартале увеличилась на 36% по сравнению с уровнем предыдущего года.

Финансовые показатели производителя смартфонов и планшетов стали известны после публикации соответствующей отчетности. Так, закончившийся 26 июня трехмесячный период принес корпорации 81,4 миллиарда долларов, тогда как 2020 году показатель равнялся 59,6 миллиарда.

Квартальная чистая прибыль также выросла и достигла 21,7 миллиарда долларов. Для сравнения, годом ранее она составляла 11,2 миллиарда. Основным продуктом компании остаются iPhone, выручка от их продаж зафиксирована на уровне 39,5 миллиарда долларов.

Инвесторы уделяют большое внимание компании и ее ценным бумагам. Стоимость акций Apple взлетела до рекордных значений еще до публикации данного отчета.

Между тем глава Tesla Илон Маск раскритиковал Apple, упрекнув ее в использовании кобальта при изготовлении аккумуляторов для устройств. Кроме того, миллиардеру не нравится жесткий контроль за скачиваемыми приложениями через App Store, пишет «ФедералПресс».

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apple выручка финансовая отчетность
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