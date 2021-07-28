Загадочное массовое захоронение вековой давности нашли в Карелии

Скелетированные останки и три человеческих черепа обнаружили строители при проведении ландшафтных работ. Предполагается, что люди, обнаруженные в могильнике, погибли более 100 лет назад. На место незамедлительно прибыла группа следователей и криминалистов, а также представители общественной организации «Союз поисковых отрядов Карелии».

«На данный момент установлено, что в захоронении содержатся останки порядка 140 человек, эксперты продолжают устанавливать их точное количество. Кроме того, следователями обнаружены остатки предметов быта того времени. В соответствии с заключением экспертов время наступления смерти соответствует давности более 100 лет», — отметила старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следственного управления СК России Республики Карелия Инна Таратунина.

По факту обнаружения захоронения инициирована доследственная проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза. Для получения исторической справки будут привлечены археологи и историки.