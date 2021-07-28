Востоковед Долгов подтвердил вероятность нового раскола в Ливии при срыве выборов

Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что в случае срыва выборов в декабре этого года на востоке страны может сформироваться отдельное правительство. Востоковед и доктор исторических наук Борис Долгов назвал справедливыми опасения депутата, отметив, что только избранный единый президент обеспечит успех урегулирования кризиса.

В интервью изданию Reuters ливийский парламентарий раскритиковал переходное Правительство национального единства во главе с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой. По его мнению, председателю и его команде не удалось объединить все госинституты и по факту новый кабмин превратился в «правительство Триполи» по аналогии с бывшим ПНС.

Агила Салех также указал на то, что решение о выводе иностранных сил и наемников из страны может принять только глава Президентского совета. Их присутствие препятствует процессу объединения Вооруженных сил Ливии.

Корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей связался с ведущим научным сотрудником центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борисом Долговым и попросил объяснить важность проведения выборов и вывод всех зарубежных боевиков из страны.

«Ситуация в Ливии продолжает оставаться напряженной, несмотря на попытки минимизировать последствия этого конфликта между двумя центрами власти, который продолжается уже достаточно давно, фактически с момента смерти Муаммара Каддафи в 2011 году», — сказал эксперт.

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По его мнению, президентские выборы, запланированные на 24 декабря, в какой-то степени могут посодействовать возрождению государственности.

«В действительности ситуация в Ливии сложная, поскольку в стране до сих пор сохраняется два центра власти — на западе и востоке. Хотя они и пришли к некоторому согласию, но все равно негласное противостояние продолжается», — уточнил востоковед.

Доктор исторических наук добавил, что в случае провала процесса голосования действительно может образоваться альтернативная государственная структура в Тобруке.

«За каждой стороной в Ливии стоят внешние силы. «Правительство в Триполи» поддерживается Турцией, Катаром и рядом западных стран, а восточные власти — Египтом, ОАЭ и другими. Здесь такое размежевание наблюдается до сих пор, поэтому заявления со стороны Агилы Салеха о формировании альтернативного правительства в случае провала выборов вполне могут реализоваться», — считает востоковед.

Борис Долгов напомнил, что на пути успешного процесса голосования стоят протурецкие сирийские наемники и войска, базирующиеся на западе североафриканского государства.

«О выводе иностранных войск и наемников из Ливии уже давно говорят. Этот вопрос стоит на повестке дня, включая объединение военных структур и служб безопасности Триполи, Тобрука, Бенгази и других населенных пунктов. Однако это сложный вопрос, который в настоящий момент урегулировать достаточно трудно. Реализация этих задач буксует из-за внутренних разногласий и внешних факторов», — обратил внимание эксперт.

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Востоковед убежден, что только ливийцы смогут довести дело до конца и успешно провести выборы.

«При едином президенте удастся разрешить все конфликты, включая вывод наемников и объединение военных институтов страны», — подытожил он.

Турция продолжает сохранять свое присутствие в Ливии, прикрываясь меморандумом о сотрудничестве с бывшим Правительством национального согласия. Международное сообщество до сих пор не признало его действительным.

Тем не менее Анкара продолжает перебрасывать боеприпасы и боевиков на подконтрольные авиабазы, напрямую нарушая оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН. По последним подсчетам правозащитных организаций, их общее количество достигает 18 тысяч человек.