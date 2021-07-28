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Лошади помогут справиться со стрессом вологодским медикам и волонтерам

  /   Обновлено: 28 июля 2021 18:10
Общество
Лошади помогут справиться со стрессом вологодским медикам и волонтерам
pixabay.com

Вологда, 28 июля. Конно-спортивный клуб «Виват» реализует проект «Реабилитация медицинских работников в условиях пандемии COVID-19 «Лечебная верховая езда — медикам» на грантовые средства.

Проект стартовал 15 июля и продлится до 25 октября 2021 года. В группы набирают врачей и волонтеров, которые работали с коронавирусными больными. Они смогут бесплатно покататься на лошадях и пообщаться с ними. Иппотерапия помогает восстановить здоровье и силы. Животные отлично исправляют меланхоличное и депрессивное состояние, заявили специалисты клуба.

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Зоозащитники давно добивались этого, и наконец их просьбы были услышаны.

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