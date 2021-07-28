Москва, 28 июля. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей вновь отправился на африканский континент, чтобы провести социологическое исследование.

Ученый и его переводчик Самер Суэйфан в 2019 году были в Ливии. Мужчин похитили и незаконно удерживали. Они провели полтора года в ливийской тюрьме.

Корреспондент издания «Утро» обратился к социологу за комментарием. На запрос ответила пресс-секретарь социолога, которая сообщила, что ученый отправился в Африку. Сейчас Шугалей проводит очередное социологическое исследование и ответит на все вопросы по возвращению.

Ранее Максим Шугалей предупредил об угрозе дестабилизации в Тунисе. Причиной может стать вмешательство Соединенных Штатов.