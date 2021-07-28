Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 19:06
19:06
Спорт
Сборная России осталась на четвертом месте медального зачета Олимпийских игр
19:05
Политика
В МИД России назвали неприемлемыми подходы США к стратегической стабильности
19:02
Происшествия
Преображенский суд Москвы назначил дату оглашения приговора по делу Соболь
19:01
Экономика
Одна из привычных пользователям функций исчезнет из Windows 11
19:00
Общество
Ростуризм порекомендовал россиянам в Анталье не покидать отели из-за горящих лесов
18:59
Происшествия
Отдыхающие обнаружили труп мужчины в озере в пригороде Владивостока
18:56
Армия
Strategic Culture: России понадобилась всего неделя, чтобы удивить мир своей мощью
18:54
Политика
Расследование ФАН отодвинуло сроки премьеры фильма «Вагнергейт» от Bellingcat
18:45
Армия
Мураховский рассказал, зачем России понадобились новые «самолеты Судного дня»
18:43
Экономика
Компания Dell прекратила поставки энергоемких компьютеров в ряд штатов США
Все новости

Глава ФЗНЦ Шугалей прибыл в Африку ради очередного социологического исследования
Политика
Глава ФЗНЦ Шугалей прибыл в Африку ради очередного социологического исследования
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 июля. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей вновь отправился на африканский континент, чтобы провести социологическое исследование.

Ученый и его переводчик Самер Суэйфан в 2019 году были в Ливии. Мужчин похитили и незаконно удерживали. Они провели полтора года в ливийской тюрьме.

Корреспондент издания «Утро» обратился к социологу за комментарием. На запрос ответила пресс-секретарь социолога, которая сообщила, что ученый отправился в Африку. Сейчас Шугалей проводит очередное социологическое исследование и ответит на все вопросы по возвращению.

Ранее Максим Шугалей предупредил об угрозе дестабилизации в Тунисе. Причиной может стать вмешательство Соединенных Штатов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава ФЗНЦ Шугалей прибыл в Африку ради очередного социологического исследования
африка исследование шугалей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru