Козловский и Асмус снимутся в сериале об умной колонке «Люся»

Москва, 28 июля. Актер Данила Козловский и актриса Кристина Асмус сыграют главные роли в новом сериале «Люся» режиссера Ивана Твердовского.

Пресс-служба сервиса Premier сообщила о старте съемок нового проекта, который расскажет об умной колонке. Козловский сыграет в «Люсе» персонажа по имени Сеня, являющегося изобретателем девайса. Герой пытается сделать колонку максимально человечной и обсуждает с ней личные проблемы. В конце концов Люся становится единственной, с кем персонаж Козловского может поделиться переживаниями.

В актерский состав сериала также вошли Дарья Савельева, Ян Цапник, Максим Виторган и другие актеры. Премьера «Люси» запланирована на 2022 год. Создатели проекта собираются выпустить восемь серий.

В качестве режиссера Данила Козловский трудится над фильмом под рабочим названием «Тру рашен романс». Лента будет основана на русской литературной классике.