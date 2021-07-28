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Козловский и Асмус снимутся в сериале об умной колонке «Люся»

  /   Обновлено: 28 июля 2021 18:03
Общество
Козловский и Асмус снимутся в сериале об умной колонке «Люся»
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 28 июля. Актер Данила Козловский и актриса Кристина Асмус сыграют главные роли в новом сериале «Люся» режиссера Ивана Твердовского.

Пресс-служба сервиса Premier сообщила о старте съемок нового проекта, который расскажет об умной колонке. Козловский сыграет в «Люсе» персонажа по имени Сеня, являющегося изобретателем девайса. Герой пытается сделать колонку максимально человечной и обсуждает с ней личные проблемы. В конце концов Люся становится единственной, с кем персонаж Козловского может поделиться переживаниями.

В актерский состав сериала также вошли Дарья Савельева, Ян Цапник, Максим Виторган и другие актеры. Премьера «Люси» запланирована на 2022 год. Создатели проекта собираются выпустить восемь серий.

В качестве режиссера Данила Козловский трудится над фильмом под рабочим названием «Тру рашен романс». Лента будет основана на русской литературной классике.

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сериал козловский асмус люся
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