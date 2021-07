Семья погибшего после ареста жителя Флориды подала в суд на полицию США

Окои, 28 июля. Семья 33-летнего чернокожего Жана Сэмюэля Селестьена, скончавшегося после ареста, подала в суд на полицию города Окои, штат Флорида. Погибший страдал шизофренией и биполярным расстройством личности, однако полицейские не учитывали это при задержании.

Police who tased Ocoee man during mental health crisis should face charges in his death, family says https://t.co/2OYDacouJ1 pic.twitter.com/xiNa5crnUl