Семья погибшего после ареста жителя Флориды подала в суд на полицию США

Окои, 28 июля. Семья 33-летнего чернокожего Жана Сэмюэля Селестьена, скончавшегося после ареста, подала в суд на полицию города Окои, штат Флорида. Погибший страдал шизофренией и биполярным расстройством личности, однако полицейские не учитывали это при задержании.

Police who tased Ocoee man during mental health crisis should face charges in his death, family says https://t.co/2OYDacouJ1 pic.twitter.com/xiNa5crnUl — Orlando Sentinel (@orlandosentinel) April 30, 2021

Селестен погиб 11 апреля 2019 года. Мужчина страдал рядом психологических заболеваний и в этот день он устроил ссору с матерью и сестрой и применил силу, после чего они вызвали полицейских. Правоохранители потребовали, чтобы Селестьен следовал их командам, однако он убежал от них. Полицейские догнали афроамериканца и применили к нему электрошокеры и удушающий прием — в результате он скончался от асфиксии.

Адвокат семьи Джереми Маркман утверждает, что офицеры, во-первых, были недостаточно подготовлены, чтобы работать с человеком, у которого диагностированы психические заболевания, а во-вторых, он не представлял для них никакой угрозы и применение спецсредств к нему было совершенно не оправданно.

«Он не представлял угрозы для этих офицеров. Он был психически больным пациентом в критическом состоянии, но эти офицеры обращались с ним как с преступником», — заявил адвокат.

Сестра Селестьена Джоанна рассказал, что ее брат был «теплым человеком», который отлично успевал в школе, пока ему не поставили диагноз расстройство личности.

«Я помогла стольким людям и, наверное, помогала и членам семьи, и друзьям тех же офицеров, которые позволили моему брату умереть! Это несправедливо. Это жестоко. Если вы не можете выполнить работу, не устраивайтесь на нее», — возмущается она.

В конце апреля 2021 года семья Селестена подала иск против города и департамента полиции Окои. Они требуют компенсации и возмещения ущерба, а также суда присяжных против офицеров, причастных к смерти родственника.

На дело о полицейской жестокости в отношении афроамериканца обратил внимание российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), который был создан при содействии известного бизнесмена Евгения Пригожина и специализируется на помощи жертвам полицейского и тюремного насилия. Об этом представители Фонда сообщили в своем официальном Telegram-канале.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Jean “Samuel” Celestin.https://t.co/6TUJB0IcqO — Foundation to Battle Injustice (@FBIProject) July 28, 2021

Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Правозащитники считают важным бороться с полицейским насилием и при необходимости могут оказать правовую и информационную помощь семье Селестьена.