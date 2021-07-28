Голландский журналист объяснил атаку Запада на расследователя дела MH17 ван дер Верффа

Нидерландское правительство было с самого начала негативно настроено против журналиста Макса ван дер Верффа, расследовавшего крушение малайзийского Boeing МН17 в 2014 году, из-за его попыток изучить военные преступления Амстердама на территории Индонезии. Об этом ФАН рассказали голландский журналист Йост Босман и российский политолог Павел Данилин.

По словам Босмана, Макс ван дер Верфф в течение многих лет расследовал преступления, совершенные голландской армией в Индонезии в конце 1940-х годов. Сам он, кстати, наполовину индонезиец.

«Он был так озлоблен на то, что правительство не признало результатов расследований, что покинул страну и переехал на Филиппины», — заявил собеседник ФАН.

Босман отметил, что Макс ван дер Верфф провел серьезное расследование крушения Boeing МН17.

«Он вложил в дело тысячи часов и собрал много информации, — сообщил эксперт. — Основываясь на своей работе, он никого не обвиняет в сбитии самолета, но задает вопросы о вещах, которые, по его словам, игнорирует Международная совместная следственная группа (JIT). Например, ван дер Верфф утверждает, что украинские радары не были выключены 17 июля 2014 года, как утверждают украинские власти, и что СБУ редактировала телефонные разговоры людей из ДНР после того, как самолет был сбит».

/ Федеральное агентство новостей

Собеседник ФАН добавил, что в Нидерландах журналиста считают «полезным инструментом» для Москвы, поскольку он дискредитирует расследование JIT. Он подчеркнул, что Амстердам видит в нем конспиролога, которому даже якобы платит ГРУ. Однако Босман подтвердил, что не может однозначно утверждать о связях ван дер Верффа с силовыми ведомствами РФ.

«Я не знаю, платит ли ван дер Верффу ГРУ, но его работа определенно помогает российской стороне, и он, безусловно, это знает», — выразил мнение журналист.

В свою очередь, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что позиция Нидерландов в деле МН17 с самого начала была однозначной.

«Амстердам изначально был заряжен русофобством и предпринимал все юридические и практические действия, чтобы в катастрофе рейса МН17 была обвинена Россия — несмотря на то, что инцидент произошел над территорией Украины, — отметил эксперт. — Очевидно, что за гибель лайнера должен отвечать именно Киев».

Данилин добавил, что обвинения в адрес России на фоне того, что ей в принципе не давали оправдываться, тоже говорят сами за себя.

«Попытка отстранить от расследования малайзийскую сторону также свидетельствует о многом, — заключил собеседник ФАН. — В этом контексте любое мнение не в пользу позиции нидерландских властей рассматривается с их стороны как предательство, «подножка». Они всячески пытаются наказать людей, продвигающих альтернативную точку зрения».

onderzoeksraad.nl / Пресс-служба Совета безопасности Нидерландов

В заключение политолог отметил, что нидерландские власти активно используют интернет-издание Bellingcat, которое, опираясь на «расследование» Романа Доброхотова, повело информационную кампанию против ван дер Верффа.

«Очевидно, что Доброхотов либо сам стал орудием в руках русофобской политики, либо прекрасно отдавая себе отчет в том, что делает, совершил преступление, оклеветав человека», — заявил Данилин.

Напомним, что утром 28 июля в доме главного редактора The Insider1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Романа Доброхотова прошел обыск. Мероприятие было связано с делом о клевете, по которому российский журналист проходит в статусе свидетеля.

Ранее в Следственный комитет обратился через своего адвоката нидерландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем ван дер Верфф. Он был возмущен публикацией материала на сайте The Insider, где утверждалось про его сотрудничество с ГРУ. В статье говорилось, что ван дер Верфф якобы получал деньги от российской разведки за распространение фейков про рейс МН17, потерпевший крушение в 2014 году в небе над Донбассом.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.