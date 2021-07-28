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Нейрофизиолог объяснил, почему иммунитет к коронавирусу формируется с разной скоростью
Общество
Нейрофизиолог объяснил, почему иммунитет к коронавирусу формируется с разной скоростью
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 июля. Скорость выработки антител к коронавирусу зависит от психотипа и эмоционального состояния человека, заявил врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов.

Организм человека начинает сразу вырабатывать антитела при контакте с вирусом или вакциной, однако скорость их появления у всех людей разная. Нейрогуморальная реакция организма отвечает за этот процесс, объяснил нейрофизиолог.

Некоторые люди легко переносят прививку, однако и иммунитет к заболеванию у них может вырабатываться в течении двух-трех месяцев. В то же время быстрая и сильная реакция организма на вакцину свидетельствует о быстром формировании антител, уточнил Нирусламов в комментарии «Общественной службе новостей».

Популяционный иммунитет к коронавирусу способен предотвратить появление новых мутацию заболевания и остановить пандемию, заявил вирусолог Георгий Викулов. По его мнению, массовая вакцинация от COVID-19 способна создать необходимую иммунную прослойку.

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иммунитет коронавирус нейрофизиолог
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