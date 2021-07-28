Чиновники объяснили массовую гибель рыбы в Волге

Самара, 28 июля. Соцсети региона в последние дни заполонены апокалиптическими фото с берегов Волги. В реке и на побережье то в одном месте, то в другом наблюдается большое количество погибшей рыбы. Причем это и мальки, и взрослые особи.

Разумеется, встал вопрос о степени загрязнения волжской воды. Самарцы подозревают, что сбросы с предприятий и канализационных сетей недостаточно очищаются. Чиновники, однако, утверждают, что никакой химической атаки на волжскую воду не производилось.

«По информации специалистов Института экологии Волжского бассейна РАН, замор рыбы не связан с загрязнением воды химическими веществами. Гидрометцентр проводит регулярный мониторинг воды на содержание различных веществ. Сейчас они не превышают нормы. Химического воздействия не выявлено», — такое сообщение от регионального Минлесхоза появилось в соцсетях в официальном аккаунте Центра управления регионом Самарской области.

По мнению представителей министерства, ЧП связано с «естественными причинами», а именно длительной жарой, из-за которой вода в Волге прогрелась гораздо больше обычного.

«Причиной замора рыбы является недостаток кислорода. Эта ситуация усугубляется еще и аномально высокими температурами», — объясняет Минлесхоз.

Ранее ФАН сообщал, что на очистных сооружениях в Самаре строят новую станцию обеззараживания. Она будет использовать ультрафиолет.