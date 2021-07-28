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Американские ученые объяснили, как обернуть вспять старение мозга
Общество
Американские ученые объяснили, как обернуть вспять старение мозга
pixabay.com

Денвер, 28 июля. Мозг человека начинает естественным образом терять объем примерно на 5% каждое десятилетие примерно после 40 лет, рассказали ученые.

Старение жизненно важного органа можно повернуть вспять, выяснили американские исследователи из Университета штата Колорадо. Специалисты провели эксперимент в рамках которого добровольцы в течение шести месяцев совершали быстрые и регулярные прогулки. В итоге волонтеры улучшили состояние как сердечно-сосудистой системы, так и белого мозгового вещества с памятью.

«Физические упражнения могут увеличить приток кислорода и крови ко всем частям тела, включая мозг. Это может улучшить кровяное давление, что очень важно; высокое кровяное давление является одним из наиболее важных факторов риска развития деменции и неврологических заболеваний», — передает заявление ученых из США издание «Правда.Ру».

Такие аэробные упражнения, как ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде, способны обеспечить здоровое старение мозга. В частности, занятия в бассейне влияют на остроту ума у пожилых людей.

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ученые мозг прогулки
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