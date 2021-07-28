Все мы давно привыкли пользоваться картами для оплаты различных товаров и услуг, да и зарплаты наличными «на руки» сейчас получают единицы. Тем не менее многие продолжают по старинке называть любую карту кредиткой и не знают, чем отличается зарплатная карта от дебетовой или кредитной.

Об основных вопросах, которые интересуют пользователей зарплатных карт, их преимуществах, недостатках и особенностях использования мы поговорили с экспертом по бухгалтерскому учету и налогообложению Марией Гайнутдиновой.

фото из личного архива Марии Гайнутдиновой /

Какую карту называют зарплатной?

«Зарплатной называют пластиковую карту, которая оформляется с целью выплаты работникам зарплат и прочих начислений (командных бонусов, премий, командировочных), — объясняет Мария Гайнутдинова. — При этом для выполнения вышеуказанных задач работодатель заключает с той или иной финансовой организацией договор на зарплатный проект, на основании которого осуществляются последующие операции».

В документе прописываются все условия, на которых будет происходить дальнейшее взаимодействие, в том числе выбранный тарифный план.

Данная услуга на сегодняшний день пользуется большой популярностью и предоставляется многими банками.

Как рассказывает наш эксперт, суть зарплатного проекта состоит в двух повторяющихся процессах.

Для каждого нового сотрудника открывается счет и выпускается пластиковая карта

На данную карту по распоряжению работодателя или лица, его заменяющего, каждый месяц происходит зачисление денежных средств, как правило, состоящее из двух частей — аванса и зарплаты. Полученными деньгами держатель карты распоряжается по собственному усмотрению.

Важно! Сотрудник имеет право самостоятельно выбрать или поменять банк зарплатной карты. Главное — своевременно (как минимум за 15 рабочих дней до начисления заработной платы) уведомить о своем намерении работодателя в письменной форме.

Федеральное агентство новостей /

Чем отличается зарплатная карта от дебетовой или кредитной?

«С точки зрения внешнего вида никаких существенных отличий, кроме дизайна, между картами вы не найдете, — рассказывает Мария Гайнутдинова. — В любом случае это банковский продукт, на котором указаны его номер, фамилия и имя держателя, срок действия; цифровой код — на оборотной стороне».

Разница может состоять в принадлежности к той или иной платежной системе, наличием бонусных программ, статусом и функционалом.

Рассмотрим каждую из разновидностей карт более подробно.

Зарплатная карта выдается только сотрудникам предприятия, с которым у банка существует договоренность о зарплатном проекте.

Дебетовую карту может оформить любое физическое лицо, если оно удовлетворяет требованиям финансовой организации к клиентам. У такого продукта отсутствует кредитный лимит, перед использованием на нее нужно класть денежные средства.

«На кредитной карте находятся деньги, принадлежащие банку, которые тот предоставляет в качестве возобновляемой кредитной линии на определенных условиях и на конкретный период времени, — поясняет эксперт. — Ею можно пользоваться для собственных нужд в обычных или онлайн-магазинах, соблюдая выделенный лимит, а потом возвращать использованные деньги и снова ими пользоваться».

Важное уточнение! При снятии наличных с кредитки банки берут комиссию!

Таким образом, зарплатная карта представляет собой разновидность дебетовой, поскольку в обоих случаях требуется пополнение счета. Однако между этими двумя продуктами есть ряд существенных отличий.

— Главное состоит в том, что держателем зарплатной карты может быть только участник зарплатного проекта, а не любое физическое лицо, обратившееся в банк.

— На зарплатных картах априори нет дополнительных платных услуг. Это связано с тем, что пополнение счета происходит преимущественно за счет начисления заработной платы, и работодатель не имеет права принимать решение за подчиненных о подключении каких-либо опций. Однако если сотрудник оформляет карту за свой счет, он вправе пользоваться допуслугами.

— Еще одно важное отличие зарплатных карт состоит в том, что кредитная организация, находящаяся под контролем местных органов Федеральной налоговой службы, в свою очередь осуществляет более тщательный надзор за проводимыми операциями и их безопасностью. С одной стороны, звучит обнадеживающе. Но с другой, здесь есть свои подводные камни.

Мария Гайнутдинова приводит следующий пример: если случилось так, что бухгалтер случайно или намеренно провел ряд операций, которые могут считаться подозрительными, банк должен будет осуществить проверку, а она рискует обернуться блокировкой расчетного счета организации вместе со всеми имеющимися зарплатными картами. В таком случае некоторое время, пока идет разбирательство, сотрудники не будут иметь возможности пользоваться своими деньгами.

Получается, что зарплатная карта не принадлежит полностью держателю, поскольку существует вероятность ее блокировки по вине других лиц, имеющих отношение к зарплатному проекту.

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Зарплатные карты: плюсы и минусы для сторон

Сначала предлагаем рассмотреть преимущества и недостатки введения зарплатных карт для работодателя

Начнем с плюсов.

Уменьшается нагрузка на бухгалтерию. С внедрением зарплатных проектов пропадает необходимость в составлении платежных ведомостей, поездках в банк за наличными и выдаче их сотрудникам на руки. В целом такое нововведение в значительной степени упрощает ведение документации.

Начислять и выдавать зарплату можно в дистанционном формате.

При желании можно выпускать брендированные карты, которые будут являться неотъемлемой частью корпоративной культуры.

У руководства появляется прекрасная возможность оформить кредит на выгодных условиях в банке-партнере.

А теперь перейдем к минусам.

Главный недостаток зарплатных карт для работодателя состоит в появлении дополнительных расходов.

Каждый месяц работодатель должен платить банку за оказываемые услуги, стоимость которых зависит от штата, поэтому особенно важно своевременно закрывать счета работников, которые больше не числятся в компании, чтобы не тратиться на обслуживание их карт.

Чем же зарплатная карта интересна для сотрудника?

Своевременное получение зарплаты в любой точке земного шара.

Риск получения фальшивых денег сводится к нулю благодаря безналичному зачислению.

Возможность использования в личных целях.

Отсутствие необходимости оплачивать выпуск продукта и его обслуживание.

Наличие кешбэка и различных программ лояльности.

Опция пользования овердрафтом. То есть клиент имеет возможность превысить имеющийся на карточке лимит, не залезая в кредит.

Выгодное кредитование. Зачастую зарплатные клиенты имеют преференции в банке-партнере работодателя в виде льготных процентных ставок или более высоких кредитных лимитов. К тому же со «своих», как правило, не требуют документов, подтверждающих стаж и уровень зарплаты, так как вся эта информация есть в системе.

Несмотря на все очевидные преимущества без минусов тоже не обойдется. Мария Гайнутдинова перечисляет следующие возможные недостатки такого вида расчетов с работодателем.

Организация может предложить карту, которая не подходит по тем или иным критериям. Например, нет банкомата поблизости или была оформлена карта платежной системы, действия по которой ограничены (нельзя оплатить покупки в интернете, не принимается за границей и т. д.).

Все дополнительные услуги и опции, которые захотите подключить, вы будете оплачивать сами.

Если карта утеряна, то до той поры, пока она не будет восстановлена, денежные средства вы получать не сможете, а платить за ее восстановление придется из своего кармана.

«Конечно, участие в зарплатном проекте для сотрудников скорее выгодно, чем нет, — комментирует эксперт, — поэтому руководству нужно донести до подчиненных все достоинства и недостатки новшества».

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Какие операции возможны с зарплатными картами

Многих интересует вопрос, можно ли переводить деньги на зарплатную карту или положить на нее собственные средства. На оба этих вопроса Мария Гайнутдинова отвечает утвердительно.

«Здесь действуют те же принципы, что с привычной дебетовой картой, — объясняет наш собеседник. — Если счет, с которого вы делаете перевод, и зарплатная карта выпущены одним и тем же банком, то вы получите деньги сразу же. Если же операция производится со счета в другом банке, получение средств может занять несколько дней. Пополнить баланс тоже не составит особого труда».

Важно! С зарплатной карты можно снять или перевести меньше денег, нежели с обычной. Вот почему многие предпочитают использовать разные продукты для получения зарплаты и для иных личных целей.

Как получить зарплатную карту: алгоритм действий

Существует два способа оформления:

1. Получение зарплатной карты в организации

Обычно это происходит так: предприятие самостоятельно выбирает наиболее подходящий ему банк и открывает там зарплатный проект. Тогда на него ложатся все материальные затраты, необходимые для его оформления и эксплуатации.

После подписания договора на оказание услуг, выбранный банк открывает все необходимые расчетные счета и изготавливает карты для сотрудников. Когда процедура оформления проекта будет завершена, их выдадут сотрудникам, и бухгалтерия с необходимой регулярностью будет совершать положенные начисления.

В случае увольнения держатель карты может сдать ее или же оставить у себя, написав соответствующее заявление. В таком случае расходы по дальнейшей эксплуатации станут заботой владельца, а не бывшего работодателя.

2. Получение зарплатной карты самостоятельно

Если банк-партнер компании по той или иной причине не нравится работнику (не устраивает качество обслуживания, банкоматы расположены далеко, условия не подходят и т. д.), он имеет право поменять банк зарплатной карты.

Делается это следующим образом

Необходимо прийти в отделение выбранного банка со следующими документами:

✔️паспорт;

✔️ИНН;

✔️справка, подтверждающая доходы, если необходимо установить кредитный лимит.

Выбрать обычную дебетовую карту с наиболее подходящими тарифами и условиями.

Кстати, многие банки сегодня предоставляют возможность оформить зарплатную карту дистанционно.

3. Кроме того, зарплатной можно сделать личную дебетовую карту, если она у вас имеется.

Для этого достаточно просто сообщить ее реквизиты в бухгалтерию.

Главное преимущество самостоятельного выпуска зарплатной карты состоит в том, что работник может выбрать наиболее подходящий для себя банк, но за это удовольствие придется платить из своего кармана.

Важно! Право выбирать, на какую карту получать зарплату, гарантировано работнику Трудовым кодексом, и навязывать подчиненным банк руководство не может!

«Если выданная на работе карта по той или иной причине вам не подходит, — советует Мария Гайнутдинова, — следует написать заявление с новыми реквизитами, которые будут использоваться для перевода денежных средств, и передать его работодателю».

Сделать это нужно как минимум за 15 рабочих дней до начисления заработной платы. В противном случае для произведения расчетов будет использована старая информация.

Менять банк можно сколь угодно. Главное условие — не опаздывать с написанием заявления.

«Разумеется, бухгалтерии удобнее, а работодателю выгоднее работать с одним банком, а не c разными, — подводит итог наш эксперт. — Такое единообразие упрощает документооборот и помогает сократить расходы, однако это не может являться основанием для отказа в выборе банка. За подобное самоуправство организации грозит такой же штраф, как за невыплату заработной платы».