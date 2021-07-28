В Госдепартаменте сообщили, когда состоятся следующие переговоры России и США

Вашингтон, 28 июля. Следующие переговоры российской и американской делегаций состоятся в сентябре. До этого времени ожидаются неформальные консультации, сообщили в Госдепартаменте.

В Женеве завершился саммит России и США по стратегической безопасности. Они носили профессиональный и предметный характер, отметили в Госдепе.

Стороны намерены проинформировать союзников НАТО о результатах переговоров. Для этого межведомственные делегации 29 июля отправятся в Брюссель.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на продолжение диалога с Вашингтоном после консультаций в Женеве.