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В Госдепартаменте сообщили, когда состоятся следующие переговоры России и США

  /   Обновлено: 28 июля 2021 18:00
Политика
В Госдепартаменте сообщили, когда состоятся следующие переговоры России и США
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 28 июля. Следующие переговоры российской и американской делегаций состоятся в сентябре. До этого времени ожидаются неформальные консультации, сообщили в Госдепартаменте.

В Женеве завершился саммит России и США по стратегической безопасности. Они носили профессиональный и предметный характер, отметили в Госдепе.

Стороны намерены проинформировать союзников НАТО о результатах переговоров. Для этого межведомственные делегации 29 июля отправятся в Брюссель.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на продолжение диалога с Вашингтоном после консультаций в Женеве.

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россия сша безопасность саммит
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