Лечащие врачи МакSим не пускают в палату родных и близких певицы

Москва, 28 июля. Певица Марина Максимова, известная как МакSим, пришла в себя после месяца искусственной комы. Родные и близкие до сих пор не могут попасть к артистке в палату из-за запрета врачей.

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» больше месяца провела в тяжелом состоянии. Медикам пришлось подключить МакSим к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже певицу ввели в медикаментозный сон. Лечащие врачи ограничили посещение артистки даже для ее семьи. Близкие до сих пор не могут навестить артистку, несмотря на то, что у нее наблюдаются явные улучшения.

Как сообщил ФАН источник из близкого окружения МакSим, медики категорически запретили пациентке любые контакты с внешним миром. Звезда находится в отделении реанимации, в условиях которой невозможны любые посещения. Организм певицы слишком ослаблен, поэтому даже малоопасные инфекции или вирусы могут негативно сказаться на состоянии МакSим.

Директор артистки Маргарита Соколова сообщила, что певица пришла в себе, однако ей потребуется много времени для полного восстановления. Звезда начала говорить, но даже это простое действие дается ей тяжело. По словам Соколовой, МакSим слишком слаба, поэтому редко бодрствует.

Лечащие врачи не дают никаких прогнозов о сроках восстановления артистки. После долгого пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких звезду ожидает «синдром отмены». Легкие привыкли к непрекращаемому поступлению кислорода, поэтому растеряли мышечный тонус.