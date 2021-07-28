Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 19:05
19:02
Происшествия
Преображенский суд Москвы назначил дату оглашения приговора по делу Соболь
19:01
Экономика
Одна из привычных пользователям функций исчезнет из Windows 11
19:00
Общество
Ростуризм порекомендовал россиянам в Анталье не покидать отели из-за горящих лесов
18:59
Происшествия
Отдыхающие обнаружили труп мужчины в озере в пригороде Владивостока
18:56
Армия
Strategic Culture: России понадобилась всего неделя, чтобы удивить мир своей мощью
18:54
Политика
Расследование ФАН отодвинуло сроки премьеры фильма «Вагнергейт» от Bellingcat
18:45
Армия
Мураховский рассказал, зачем России понадобились новые «самолеты Судного дня»
18:43
Экономика
Компания Dell прекратила поставки энергоемких компьютеров в ряд штатов США
18:42
Общество
Показ мультфильма «Выбор князя Владимира» состоялся во Владимирской библиотеке
18:41
Происшествия
Трое граждан США погибли при крушении самолета на Украине
Все новости

Лечащие врачи МакSим не пускают в палату родных и близких певицы
Общество
Лечащие врачи МакSим не пускают в палату родных и близких певицы
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 28 июля. Певица Марина Максимова, известная как МакSим, пришла в себя после месяца искусственной комы. Родные и близкие до сих пор не могут попасть к артистке в палату из-за запрета врачей.

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» больше месяца провела в тяжелом состоянии. Медикам пришлось подключить МакSим к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже певицу ввели в медикаментозный сон. Лечащие врачи ограничили посещение артистки даже для ее семьи. Близкие до сих пор не могут навестить артистку, несмотря на то, что у нее наблюдаются явные улучшения.

Как сообщил ФАН источник из близкого окружения МакSим, медики категорически запретили пациентке любые контакты с внешним миром. Звезда находится в отделении реанимации, в условиях которой невозможны любые посещения. Организм певицы слишком ослаблен, поэтому даже малоопасные инфекции или вирусы могут негативно сказаться на состоянии МакSим.

Директор артистки Маргарита Соколова сообщила, что певица пришла в себе, однако ей потребуется много времени для полного восстановления. Звезда начала говорить, но даже это простое действие дается ей тяжело. По словам Соколовой, МакSим слишком слаба, поэтому редко бодрствует.

Лечащие врачи не дают никаких прогнозов о сроках восстановления артистки. После долгого пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких звезду ожидает «синдром отмены». Легкие привыкли к непрекращаемому поступлению кислорода, поэтому растеряли мышечный тонус.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Лечащие врачи МакSим не пускают в палату родных и близких певицы
семья певица макsим здововье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru