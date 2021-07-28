Врач Орлова объяснила, почему не нужно бояться прививаться российскими вакцинами

Москва, 28 июля. Врач-кардиолог, гериатр, заслуженный врач России, а также доктор медицинских наук Яна Орлова заявила, что люди напрасно опасаются делать прививку от коронавируса.

Сообщения о кардиологических проблемах, которые возникли вследствие прививки против коронавирусной инфекции в других странах, не должны беспокоить жителей России. Отечественные вакцины таких побочных эффектов не вызывают, передает «АиФ».

Вероятность осложнений после введения вакцины от COVID-19 есть. Однако такие случаи единичны и не превышают одного случая на 125 тысяч привитых, заявила руководитель отдела возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, кардиолог, гериатр, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Яна Орлова.

Ученые из Великобритании в ходе исследования установили, что COVID-19 необратимо снижает уровень интеллекта. Российский политик Геннадий Онищенко отметил, что и без новых сведений от английских ученых достаточно аргументов в пользу своевременной вакцинации от коронавирусной инфекции, бушующей в стране и в мире.