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Специальный центр на базе конного клуба «Новополье» откроется в августе

  /   Обновлено: 28 июля 2021 17:59
Общество
Специальный центр на базе конного клуба «Новополье» откроется в августе
Реабилитационный центр адаптивной верховой езды «Новополье»

Санкт-Петербург, 28 июля. Петербургский конный клуб «Новополье» 6 августа откроет специальный центр на базе спортивно-семейного комплекса для реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов.

Конный клуб «Новополье» в Петербурге изначально был местом для семейного отдыха. Однако благодаря ветерану ВОВ Зинаиде Корневой, которая обратилась на прямой линии к президенту Владимиру Путину, спортивной учреждение получило поддержку для дальнейшего развития. Проект взял под контроль Общероссийский народный фронт Санкт-Петербурга и привлек ресурсы, чтобы построить на базе клуба специализированный центр.

В обновленном виде «Новополье» начнет работу с 6 августа. По словам главы регионального исполкома ОНФ Алексея Рябоконь, центр оснастили уникальным оборудованием, которое будет применять для реабилитации детей-инвалидов.

«Уникальность этого комплекса и в том, что и родители будут участвовать. Это очень эффективная система. И самое ключевое, что это одна из форм, когда бизнес помогает обществу», — рассказал Рябоконь в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Основные работы по строительству центра уже завершены. Сейчас идут последние доработки по благоустройству территорию вокруг конного клуба, чтобы все пространство комплекса было доступно для людей с ограниченными возможностями.

Недавно депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что маломобильные граждане смогут получить услуги по реабилитации упрощенно. Подать заявление на получение технических средств и услуг реабилитации можно будет в режиме онлайн.

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дети здоровье инвалиды конный спорт медиагруппа патриот
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