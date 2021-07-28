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Светлана Тихановская пожалела о решении покинуть Белоруссию после выборов президента
Политика
Светлана Тихановская пожалела о решении покинуть Белоруссию после выборов президента
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Вильнюс, 28 июля. Решение покинуть территорию Белоруссии после выборов президента в 2020 году было ошибкой, заявила бывший кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская.

По ее словам, решение покинуть страну в разгар массовых акций протестов было неверным. Однако и сами граждане в то время не были готовы к демонстрациям, не создавали координационных центров, не разрабатывали дальнейшие планы действий.

«Это же все вышло хаотично, это все вышло от сердца, от той боли, которую режим причинил после 9 августа. Можно было бы, наверное, все изменить, но уже невозможно», — сожалеет Тихановская.

Как стало известно ранее, бывшему кандидату в президенты не удалось выпросить у США новые санкции против Белоруссии. Однако Тихановская все равно надеется, что Вашингтон внедрит ограничения против Минска.

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белоруссия протесты Тихановская
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