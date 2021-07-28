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Вице-премьер РФ Абрамченко выступила за сворачивание госрегуляции цен

  /   Обновлено: 28 июля 2021 17:44
Экономика
Вице-премьер РФ Абрамченко выступила за сворачивание госрегуляции цен
rosreestr.ru  /  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Москва, 28 июля. Государственное сдерживание цен не может применяться в долгосрочной перспективе, считает вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Государственное вмешательство в ценообразование может быть использовано только в экстренных случаях. Абрамченко выразила такую точку зрения в беседе с газетой «Ведомости«. По ее мнению, Россия должна прекратить данную практику.

«С этим действительно надо заканчивать. Как только успокоятся мировые рынки, уйдет непредсказуемость, думаю, что стабильность на внутреннем агропродовольственном рынке вернется», — отметила вице-премьер.

Абрамченко также объяснила некоторые ценовые аномалии, наблюдаемые в регионах. Вице-премьер ранее, выступая перед президентом России Владимиром Путиным, предложила новый формат контроля за локальными рынками.

За последний год больше других продуктов в рознице подешевели лимон и чеснок. Прошлой весной, когда началась пандемия коронавируса, люди не знали, чем лечиться, поэтому скупали продуты, известными своими лечебными свойствами. Как следствие ретейлеры повышали цены в несколько раз, напоминает телеканал «Санкт-Петербург».

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