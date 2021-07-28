Десятки человек пострадали при лесном пожаре в Анталье

Анталья, 28 июля. Экстренные службы Турции сообщают о 53 пострадавших при крупном природном пожаре в провинции Анталья.

К ликвидации лесного пожара привлечены 2 самолета, 15 вертолетов и более сотни единиц техники. В районе города Манавгата эвакуированы жители трех кварталов. В настоящий момент спасатели пытаются не допустить распространение пламени на территории находящейся поблизости автозаправочной станции, а также населенных пунктов турецкой провинции.

Огонь вспыхнул сегодня днем в двух лесных массивах. Сильный ветер способствовал быстрому увеличению площади возгорания.