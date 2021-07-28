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Попова сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом в ряде регионов России

  /   Обновлено: 28 июля 2021 18:03
Общество
Попова сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом в ряде регионов России
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ЗВЕЗДА

Москва, 28 июля. Врачи десяти регионов России отметили снижение заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Стабилизация ситуации с распространением заболевания наблюдается еще в 14 субъектах России. Соблюдение превентивных мер по COVID-19 и массовая вакцинация позволили ряду регионов России добиться положительной динамики, обратила внимание Попова.

Самая низкая заболеваемость коронавирусом в России наблюдается в Чечне. Порядка 60% жителей республики уже сделали прививку от коронавируса. Регион стал первым субъектом РФ, который сформировал коллективный иммунитет к заболеванию у населения.

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попова снижение коронавирус
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