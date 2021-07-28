Вместо гостиницы — музей: власти Ялты рассказали о судьбе дворца Кузнецова

Ялта, 28 июля. Мэр Ялты Янина Павленко обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой сделать во дворце Кузнецова в Форосе (Большая Ялта) краеведческий музей.

«Выхожу с инициативой на главу республики с просьбой вернуть в республиканскую собственность дворец Кузнецова для обустройства там краеведческого музея вместо гостиницы. Готовим в Форосе собрание совета территорий — еще раз обсудим ключевые проблемы поселка и пути их решения», — сообщает она.

Дворец Александра Кузнецова был построен в 1889 году, его украшают 15 полотен художника Юлия Клевера, стоимость которых составляется порядка 40 миллионов долларов. Объект также уникален благодаря полу авторства итальянских мастеров, оригинальным чугунным вазам, лестницам. Ранее он входил в Золотое кольцо Фороса и был популярным у туристов.

Общественники Крыма заявили об опасениях, что дворец могут превратить в элитные апартаменты или дорогой бутик-отель, так как когда-то там уже жили люди. Теперь у жителей республики появилась надежда, что исторический объект станет музеем.

ФАН рассказывал, что в Форосе состоялось торжественное открытие монумента начальнику форосской погранзаставы времен Великой Отечественной войны Александру Терлецкому. Постамент выполнен из гранита, а бюст — из мраморной крошки.