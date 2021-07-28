Украинцы — это русские: Друзь и Корнилов подтвердили итоги соцопроса на Украине

Украина используется западными спецслужбами как расходный материал в борьбе с Россией, но несмотря на пропаганду, большинство ее жителей действительно считают русских родным народом. Об этом ФАН рассказали политологи Игорь Друзь и Владимир Корнилов.

Украинская социологическая группа «Рейтинг» с 22 по 25 июля провела исследование по статье Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. С заявлением президента России о том, что русские и украинцы — один народ, несмотря на многолетнюю антироссийскую пропаганду Киева, согласился 41% украинцев, причем на востоке страны с Путиным согласны более 60%.

Эксперт по внешней и внутренней политике Украины Игорь Друзь пояснил ФАН, что большинство украинских политиков и карьеристов-националистов, изъясняющихся перед телекамерами на украинском языке, между собой говорят по-русски.

«Это исследование в очередной раз подтвердило, что украинцы — это русские. Если бы было иначе, при такой антироссийской пропаганде и репрессиях русскоязычного населения со стороны Киева, при государственном насаждении русофобии, на Украине восторжествовала бы тотальная ненависть ко всему русскому. Но так как народ один, эта пропаганда бессильна», — заявил аналитик.

Политолог напомнил, что ранее на Украине проводился опрос на предмет целесообразности вступления в НАТО. Несмотря на усилия прозападной пропаганды, опрос показал неприязненное отношение к Альянсу большей части украинцев.

«На генетическом уровне жители Украины чувствуют, что русское — это родное. Даже те, кто одурманен льющейся отовсюду официальной пропагандой и верит, будто «Украина цэ Европа», даже показные националисты чаще всего говорят между собой на русском языке», — отметил собеседник ФАН.

ПолитРоссия /

Друзь указал, что закоренелым украинским неонацистам приходится в интернете вести агитацию не на «мове», а на русском, ведь Рунет развит гораздо мощнее украинского сегмента и русский язык является одним из языков международного общения.

«Бандеровцы беснуются и злятся, но часто вынуждены говорить по-русски. Английский выучить им сложно, а русский понимают на огромном пространстве. Это язык культуры, науки и истории. Без него невозможно жить на постсоветском пространстве», — уточнил эксперт.

Друзь признал, что исключение русского языка из списка государственных языков Украины и невключение русских в коренные народы этой страны являются притеснением и дискриминацией русскоязычного населения.

«Народ Украины протестует против насаждаемого Западом через кабинет Зеленского русофобского режима. Но люди беззащитны перед силовиками и армией, выполняющими приказы антинародного правительства», — сообщил политолог.

Собеседник ФАН напомнил, что 27 июля около 350 тысяч православных Украины под руководством УПЦ, невзирая на происки униатов и препятствия, чинимые властями, а также угрозы со стороны бандеровцев, вышли на крестный ход в Киеве в день памяти святого князя Владимира. Это также свидетельствует о том, что украинцы — это русские.

«Новая Украина, которая была сооружена спецслужбами Запада после организованного ими государственного переворота, создана как оружие против России. Вашингтону и Лондону не нужны этот народ и эта страна. Для них все это — расходный материал в борьбе с Россией. Когда ресурс истощится полностью, Украина будет упразднена ее хозяевами», — заключил специалист по Украине.

Игорь Друзь подчеркнул, что будущее у украинцев может быть только в тесном союзе с русскими.

Федеральное агентство новостей /

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сообщил, что насильственная украинизация восточных регионов соседней страны у большинства ее жителей вызывает обратный эффект.

«Усиленного насаждения ненависти к России, которое происходит сегодня на Украине, можно было бы и не допустить. Нашей стране необходимо активно противостоять информационной войне, развязанной против нас Западом. Чтобы вернуть Украину в нормальное состояние, теперь потребуется много времени и средств», — отметил политолог.

Собеседник ФАН отметил, что русские и украинцы должны жить в мире, и рано или поздно, по его мнению, мы придем к этому естественному состоянию.

«На Украине дело зашло далеко. Киев приветствует ненависть к России и россиянам. Искусственно созданный нацизм как инструмент борьбы с Москвой популяризируется в этой стране на самом высоком уровне. Второе поколение детей на Украине выращивают как Гитлерюгенд. В эфире украинского телевидения показывают, как дети нацистов проклинают русских и русский язык», — засвидетельствовал политический обозреватель.

Однако несмотря на повсеместно взращиваемую на Украине агрессию в направлении всего русского, крестный ход в Киеве и проведенный накануне социологический опрос говорят: значительная часть населения страны понимает, что русские и украинцы — это один народ, как и сказал президент Путин.

Федеральное агентство новостей /

«Даже на территории расстреливаемого ВСУ Донбасса, где сегодня подчеркнуто говорят по-русски, никакой ненависти к украинскому языку не проявляется. Люди говорят лишь о том, что произошло что-то в душе и что петь украинские песни им больше не хочется. Но если кто-то, приехав из деревни, в магазине обращается к продавцу на суржике (смеси украинского и русского языков, которая нередко используется в селах Восточной Украины. — Прим. ФАН), такого человека никто не выгонит из заведения и не обидит», — добавил эксперт.

Владимир Корнилов подчеркнул, что его русские предки, как и миллионы других русских людей, создавали Донбасс. Города и села Восточной Украины строились русскими. Именно поэтому жители восставшего против насильственной украинизации Донецка и Луганска в первые же дни все вокруг перевели на русский язык.

Ранее ФАН рассказал, как Украинская православная церковь, сохранившая единство с Московским патриархатом, провела многотысячный крестный ход в Киеве.