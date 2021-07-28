Игры Blizzard и Ubisoft начали бойкотировать после скандала с домогательствами

Москва, 28 июля. Компании-разработчики видеоигр Blizzard и Ubisoft столкнулись с репутационными потерями. Продукты студий начали массово бойкотировать из-за скандала с харассментом.

Компания Blizzard, которая издает Call of Duty, World of Warcraft и Diablo, получила иск от департамента по защите трудовых и жилищных прав (DFEH) штата Калифорния. Ведомство два года вело специальное расследование о корпоративной жизни студии. DFEH утверждает, что сотрудницы Blizzard подвергались сексуальному насилию, а также меньше зарабатывали и практически не получали повышение.

После официального иска к Blizzard посыпались обвинения и в адрес не менее крупной студии Ubisoft. Пока руководители компаний обдумывают план действий, продукты студий начали попадать под так называемую «культуру отмены». Видеоиграм Blizzard и Ubisoft негласно объявили бойкот тематические сайты и YouTube-каналы. Ряд партнеров, в числе которых и Prima Games, уже объявили о прекращении сотрудничества с Blizzard и Ubisoft.

Похоже, игровые издания не будут предоставлять сведения о выходе Diablo II: Resurrected, также они проигнорируют презентацию новой Call of Duty. Кроме того, геймеры могут остаться без руководства по дополнению к Assassin’s Creed Valhalla, которое выпускала Prima Games.

На днях стало известно, что стриминговая платформа Netflix будет выпускать не только фильмы и сериалы, но и видеоигры. Новый контент появится на сервисе в 2022 году. Netflix создаст подразделение по разработке игр в ближайшие месяцы.