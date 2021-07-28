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Россиянам объяснили нюансы получения льгот за ЖКХ
Экономика
Россиянам объяснили нюансы получения льгот за ЖКХ
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 28 июля. Некоторые категории россиян могут воспользоваться льготами при газификации уже сейчас, отметил юрист Европейской юридической службы Эрдни Манджиев.

Например, в Санкт-Петербурге действует льготы на обустройство внутренней системы газоснабжения. Ее могут получить пенсионеры, одинокие люди или семьи, если их среднедушевой доход которых ниже 1,15 величины прожиточного минимума, установленного в городе. Кроме того, уже в 30 из 85 регионов России приняты нормативные акты о компенсации затрат на подключение к газу. Им субсидируют от 50% до 100% расходов на покупку и подключение газового оборудования, сообщает Life.

Еще ряд категорий может претендовать на компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Это ветераны труда и малообеспеченные многодетные семьи.

«Также пожилым людям старше 70 лет предоставляется компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт», — отметил Манджиев.

Гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко ранее объяснил, в каких случаях гражданам могут списать долги за ЖКХ.

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