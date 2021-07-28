Тунисскую партию «Ан-Нахда» подозревают в иностранном финансировании

Тунис, 28 июля. Судебные власти республики начали расследование в отношении трех политических партий, подозреваемых в получении иностранных средств. Об этом сообщило агентство Reuters.

Разбирательство проводится в отношении движений «Ан-Нахда» и «Сердце Туниса», широко представленных в парламенте, а также ассоциации «Тунисская жизнь». Правоохранители изучают возможность получения организациями финансирования из-за рубежа или из анонимных источников во время избирательной кампании 2019 года. В соответствии с положениями законов о выборах и политических партиях это — преступление.

Официальный представитель финансово-экономического управления прокуратуры Мохсен ад-Дали подтвердил информацию. По его словам, ведомство начало расследование в середине июля. Жалоба подана партией «Демократическое течение» в связи с президентскими выборами, состоявшимися в октябре позапрошлого года.

Чиновник отметил, что следственные действия подтвердят источник финансирования. Он не исключил дальнейшее обращение в международные инстанции в связи с тем, что в деле фигурируют иностранные средства.

В воскресенье, 25 июля, президент республики Каис Саид заморозил работу парламента, распустил правительство и взял в свои руки исполнительную власть. Исламистское движение «Ан-Нахда» назвало это решение «переворотом против революции и конституции».