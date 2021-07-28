Елена Панина: Милитаризации Арктики в интересах США неприемлема для России

Президент США Джо Байден в ходе выступления перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки обозначил Арктику как приоритет для американской политики в контексте глобального потепления. По словам главы заокеанского государства, резко теплеющий северный регион «драматическим образом запускает конкуренцию за ресурсы, которые некогда было очень трудно извлечь».

Для Вашингтона все это означает необходимость внесения поправок в стратегические доктрины в последующие 12 лет с учетом того, что проход судов в Арктике будет возможен без задействования ледоколов. Оживление данного региона и перенос туда мировых торговых путей ставят перед США, которые не хотят отдавать кому-либо контроль над морскими и океаническими путями, новые задачи и вызовы. В первую очередь, это касается взаимоотношений с Россией, уже прибравшей, по мысли Вашингтона, Арктику к рукам.

Байден уже начал разговор по этому поводу с президентом РФ Владимиром Путиным. Так, на недавней встрече в Женеве американский лидер поднял тему Арктики. Позиция Вашингтона здесь однозначна: его не устраивают «наращивание российской военной мощи» в регионе и возможности, которая Москва получает в связи с развитием Северного морского пути. В ответ Штаты подключают НАТО, хотя непосредственно с Арктикой граничат лишь несколько стран Североатлантического альянса.

Подобные действия Вашингтона, ведущие к милитаризации региона, являются неприемлемыми. Арктика для России — это вопрос внутренней политики и национальной безопасности.

Во-первых, у нас есть проблемы с доступом к внутренним районам Урала, Сибири и Дальнего Востока по суше. Во-вторых, регион является стратегическим предпольем площадью около пяти тысяч километров. Американцы ни с чем подобным не сталкиваются, для них Арктика — это возможность проецирования силы за пределами своих границ.

Федеральное агентство новостей /

Москва, в принципе, готова договариваться с Вашингтоном. Как отметил Путин, «между Аляской и Чукоткой проходит пролив, с одной стороны — США, с другой — Россия. Все это вместе должно нас подталкивать к объединению усилий».

Возможно, есть смысл в подготовке и заключении российско-американского договора по Арктике, предусматривающего различные совместные экономические проекты. Но в нем также должно быть указано, что обе стороны не будут размещать свою или блоковую военную инфраструктуру в третьих странах, как это сейчас делают США, например, в Норвегии.

Между Москвой и Вашингтоном на данный момент и так слишком много зон конфронтации. Арктика может стать примером зоны сотрудничества при условии, что конкуренция там будет носить мирный характер и без каких-либо «драм», о которых как раз призвал задуматься своих разведчиков Байден.

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елены Паниной