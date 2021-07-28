Аналитики рассказали, что может повлиять на рубль в ближайшее время

Ближайшее заявление Федеральной резервной системы может стать определенным импульсом для движения рубля. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты отмечают, что вчерашний день нефть завершила нулевой динамикой — ее диапазон составил от 74 до 75 долларов за баррель. Сейчас, по их словам, она торгуется на отметке 75 долларов за баррель. Вчера нефть попыталась снизиться, однако все попытки сходили на нет.

«Накануне стало известно, что в США запасы нефти сократились на 4,73 млн баррелей при прогнозе 3,43. Это очень серьезно поддержало нефтяные цены, поэтому сейчас черное золото чувствует себя достаточно уверенно. Также хорошие данные вышли по запасам бензина, которые сократились на 6,3 млн баррелей. Это говорит о том, что спрос в США довольно высокий — автомобильный сезон проходит с активным потреблением сырья. Это серьезно поддерживает целевой рынок», — говорят они.

Эксперты отмечают, пока потребление нефти в США и Европе будет оставаться на высоком уровне, поэтому рынок черного золота будет уверенно поддерживать нефтяные цены.

«Пока актуальным продолжает оставаться диапазон от 72 до 76,5 долл. за баррель. Вчера Международный валютный фонд повысил прогноз средней цены на нефть в текущем году с 58,5 до 64,7 долл. за баррель», — рассказывают они.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что касается золота, то оно продолжает торговаться в узком диапазоне. По словам экономистов, участники рынка сейчас не будут спешить предпринимать на рынке какие-то инвестиционные решения, поскольку ФРС совсем скоро огласит решение по процентной ставке.

«Глава ФРС действует мягко, успокаивая рынки заявлениями, что текущий уровень инфляции имеет временный характер, а экономика еще не восстановилась до должного уровня. Пока что золото торгуется в районе отметки 1800. Негативом для золота вчера стала незначительная попытка укрепления доллара, которая успехом не увенчалась. Пока и доллар, и золото выглядят стабильно. Сегодняшнее заседание ФРС может оказать влияние на динамику золота. Диапазон сохраняется на отметке 1790–1840», — отмечают аналитики.

Рубль, по мнению экспертов, вчера также сохранил нейтральную динамику: он продолжает торговаться в очень узком диапазоне — от 73,50 до 74. Сегодня рубль немного укрепился.

«Все это происходит на фоне достаточно стабильных и высоких цен на нефть: черное золото поддерживает и российскую экономику, и отечественную валюту. Также рублю поддержку оказывает налоговый период, который пока еще действует, но начинает подходить к концу. Рубль будет ориентироваться на сегодняшнее заседание ФРС. Отечественная валюта сохраняет свою привлекательность после того, как Центральный банк повысил ключевую процентную ставку. На этом фоне рубль чувствует себя достаточно уверенно и продолжает находиться в диапазоне от 73 до 75. Пока никаких значимых геополитических и макроэкономических событий для отечественной валюты нет. Рубль нашел точку равновесия, но заявление ФРС может стать определенным импульсом для его движения», — заключили экономисты.

Федеральное агентство новостей /

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