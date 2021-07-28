Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев передачи коронавируса от животных человеку

Москва, 28 июля. Случаев передачи вируса SARS-CoV-2 человеку от животных до сих пор не подтверждено, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова рассказала об этом во время прямого эфира, проведенного в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе». Его организовали общество «Знание» и общероссийская акция #МыВместе.

«На сегодняшний день описанных случаев передачи болезни от животных человеку нет», — отметила глава Роспотребнадзора.

Власти Москвы, в свою очередь, начнут работу в сфере реабилитации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. Заявление об этом сделал мэр города Сергей Собянин.