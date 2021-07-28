Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 17:35
17:34
Общество
Иммунолог рассказал, что поможет предотвратить появление новых штаммов COVID-19
17:31
Происшествия
Отдыхающих на Кипре россиян оштрафовали на 52 тыс. рублей из-за масок
17:31
Происшествия
В Вологодской области сошли с рельсов несколько вагонов с щебнем
17:28
Политика
РКН раскрыл подробности блокировки электронных ресурсов организаций Навального
17:26
Общество
Пришедшая в себя МакSим начала разговаривать с врачами
17:26
Общество
Игры Blizzard и Ubisoft начали бойкотировать после скандала с домогательствами
17:24
Экономика
Россиянам объяснили нюансы получения льгот за ЖКХ
17:21
Весь мир
Проливные дожди и наводнения унесли жизни двух человек в Коста-Рике
17:19
Весь мир
Тунисскую партию «Ан-Нахда» подозревают в иностранном финансировании
17:16
Политика
Елена Панина: Милитаризации Арктики в интересах США неприемлема для России
Все новости

Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев передачи коронавируса от животных человеку

  /   Обновлено: 28 июля 2021 17:18
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев передачи коронавируса от животных человеку
pixabay.com  /  Lenka Novotná

Москва, 28 июля. Случаев передачи вируса SARS-CoV-2 человеку от животных до сих пор не подтверждено, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова рассказала об этом во время прямого эфира, проведенного в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе». Его организовали общество «Знание» и общероссийская акция #МыВместе.

«На сегодняшний день описанных случаев передачи болезни от животных человеку нет», — отметила глава Роспотребнадзора.

Власти Москвы, в свою очередь, начнут работу в сфере реабилитации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. Заявление об этом сделал мэр города Сергей Собянин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев передачи коронавируса от животных человеку
роспотребнадзор животные попова люди коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru