Проливные дожди и наводнения унесли жизни двух человек в Коста-Рике

Сан-Хосе, 28 июля. Сильные наводнения в Коста-Рике унесли жизни двух людей, еще двое пропали без вести. Паводки связаны с непрекращающимися дождями в Карибском регионе.

Relentless rainfall in the Caribbean region caused at least two deaths amid severe flooding and major infrastructure damage in northern and eastern Costa Rica, authorities said on Monday. https://t.co/69wd4gHfND

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям страны (CNE), сильные осадки не прекращаются с 22 июля. Всего за этот период было зафиксировано более 2,7 тыс. случаев: наводнения, оползни, дорожные обвалы. Власти эвакуировали больше трех тысяч человек из кантонов Таламанка, Матина, Сикиррес и провинций Лимон, Сарапики, Эредиа, Турриальба, Хименес, Параисо и других. В результате наводнений два человека погибли и двое пропали без вести.

По данным спутникового центра ООН UNOSAT, затопления также наблюдаются в отдельных районах Панамы.

Our rapid mapping service has been activated by @ifrc for floods in Panama & Costa Rica. Massive flood notably observed in Rio Grande, Las Guabas and Cerrezuela, Coclé Province as of 26 July 2021. Initial rapid assessment for Panama can be found here:

???? https://t.co/jXU0WYYY2P pic.twitter.com/C3hSpOW006