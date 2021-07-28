Голубой фактор: почему визит Буттиджича окончательно добьет «Крымскую платформу» Зеленского

27 июля главной новостью в Киеве стало назначение Соединенными Штатами своего представителя на саммит «Крымская платформа», который пройдет на Украине 23 августа. Им станет министр транспорта США, открытый гей Пит Буттиджич. По мнению экспертов, это означает, что такого же уровня будут на «КП» и остальные гости. Да, собственно, и сам форум в целом, передает корреспондент ФАН из украинской столицы.

«Крымская платформа» — саммит в Киеве, на котором президент Владимир Зеленский намеревался собрать «международную коалицию», способную жестко потребовать от России возвращения полуострова Украине. Впервые эту глупую идею Зеленский выдвинул осенью 2020-го с трибуны Генассамблеи ООН. Впрочем, тогда многие подумали, что украинский лидер просто перевозбудился, выступая перед всем миром, и его немного понесло.

Но вскоре украинский МИД подтвердил, что реально занимается организацией форума. А в феврале 2021-го офис президента издал указ о подготовке к саммиту, назначенному в канун Дня независимости Украины — 23 августа. Правда, статуса международного у форума не будет. Принятия общих решений, обязательных к исполнению, на нем также не планируется.

То есть это будет площадка «встретились-поговорили», где Зеленский и его подручные смогут под телекамеры «побороться за возвращение Крыма». Они даже грозятся по итогам подписать «Крымскую хартию» — декларацию по полуострову.

mon.gov.ua / Сайт министерства образования и науки Украины

Главный вопрос к проекту, возникающий у политологов и политиков, — а как, собственно, участники форума намерены возвращать Крым? В МИД Украины отвечают на это невнятно: мол, главная цель «Платформы» — чтобы в мире не забыли о потере Украиной Крыма. Но будет ли от этого хоть какой-то эффект, украинские дипломаты и сами не знают. Само мероприятие напоминает «действие ради действия»: сначала что-то сделаем, а там посмотрим.

Ключевые вопросы для Киева — какие страны пришлют посланцев на саммит и насколько высок будет их статус. Украина упорно не раскрывает список участников, и, похоже, что ехать на «Платформу» в Киев хотят немногие.

Куратор этого проекта в МИД Украины, крымская татарка Эмине Джапарова, недавно пожаловалась — мол, на многие страны якобы «давит Россия», поэтому они вынуждены до последнего соблюдать анонимность.

Многие страны действительно не хотят ссор с Россией. Но, впрочем, есть и те, которым скрывать от России нечего, — это русофобские государства, ближайшие сподвижники Украины. В мае свой приезд на форум подтвердил президент Польши Анджей Дуда. На 99% подъедут в Киев его коллеги из Литвы и Латвии. Также подтвердили участие в «КП» президент Словакии Зузана Чапутова и глава Евросовета Шарль Мишель. На этом список первых лиц, желающих открыто противопоставить себя РФ и законному выбору крымчан в 2014 году, заканчивается.

На Украине активно гадают, приедет ли в августе в Киев Реджеп Тайип Эрдоган и примет ли Турция вообще участие в саммите. По слухам, Анкара торгуется по этому поводу до последнего: у Эрдогана в обмен на визит требуют от Зеленского активизировать выдачу турецких оппозиционеров, живущих на Украине. Речь о «гюленистах» из FETO, которых Эрдоган обвиняет в попытке военного переворота в Турции в 2016-м.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Понятно, что ориентиром для большинства стран мира по поводу саммита «КП» станет позиция Вашингтона. О том, что ни президент Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис не приедут в Киев, ранее заявил спецпосланник США Джордж Кент. А накануне было объявлено, что представлять Штаты на «Крымской платформе» будет глава минтранса США Пит Буттиджич — человек, космически далекий и от Украины, и от вопроса Крыма.

Эксперты уверены: для Штатов как страны — «старшего партнера» Украины это крайне низкий уровень представительства. Да, Буттиджич — экс-кандидат в президенты и один из лидеров Демпартии США. Но на Украине и в мире он известен в основном адептам ЛБГТ-движения. По мнению аналитиков, его отправка в Киев означает — лишняя напряженность в отношениях с РФ американцам сейчас не нужна. С Москвой ведутся переговоры по крайне чувствительным для США темам, и срывать их из-за «Платформы» никто не будет.

Белый дом не намерен давать авансы Зеленскому. Там понимают, что «КП» — его личный проект, где президент Украины будет пиариться и заявлять, что «весь мир с нами». Но между США и Банковой есть ряд фатальных разногласий вроде передачи Западу контроля над госкомпаниями и судами, открытия дел на олигарха Игоря Коломойского и открытия экономики Украины западным корпорациям. Поэтому и едет на саммит не глава Госдепа Энтони Блинкен, а Буттиджич. При этом, по мнению многих, «голубой» фактор Буттиджича (напомним, он гей) станет элементом дискредитации саммита не только в РФ, но и среди противников Зеленского на Украине.

В Москве же более высокий уровень присутствия Штатов (как и любой другой серьезной страны) на саммите сочтут «посягательством на территориальную целостность РФ» с последующей «заморозкой» отношений. Российские эксперты указали — Киев пытается создать формат, где будет обсуждаться отторжение от РФ части ее территории. Поэтому в Москве к «КП» относятся как к мероприятию, направленному на расчленение России и отторжение законной части ее территории. Некоторые даже советуют Москве заранее ввести санкции против всех участников форума, вне зависимости от их ранга.

Эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко заявил СМИ в Киеве, что в саммите «КП» нет никакого смысла и в его рамках ничего не решат.

«Думаю, результат от него будет нулевой. Это еще один бред сивой кобылы, за который взялась наша власть. Все будет так же, как с «Северным потоком — 2»: соберутся, поговорят и ничего не решат, — заявил Романенко на брифинге в Киеве. — Да, Зеленский заявил, что на форуме будут подписаны важные документы. Ну что важного может быть подписано на бредовой платформе по поводу бреда, который там будет обсуждаться? Ну, подпишут декларацию о том, что «Крым — украинский», а дальше что? Давайте тогда начнем въезжать в Крым, не проходя пункты пропуска РФ, или попробуем прогуляться по Симферополю с украинским флагом».

По мнению Романенко, в реальности Украина не готова воевать ни за Крым, ни за Донбасс.

«По большому счету, мы не готовы воевать за утраченные территории. Поэтому вся эта активность — просто генерация бреда. Мы можем сколько угодно считать Крым украинским, однако пока что над ним реет российский флаг и именно Россия контролирует полуостров. Как Азербайджан считал Нагорный Карабах своим, так и мы можем считать своим Крым. Только Баку 25 лет готовился, переоснащал армию, усиливал экономику и только после этого полез в Нагорный Карабах. А украинцы — большие мечтатели: они все мечтают, что не допустят «Северного потока — 2», о том, что Россию отключат от SWIFT, и так далее. Где во всем этом интерес Запада, который якобы должен это сделать? Его нет, и чуда не случится», — заключил он.

ФБА «Экономика сегодня» /

Политический аналитик, экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновил констатировал на брифинге — присутствие США на саммите будет лишь формальным.

«На это надо смотреть без паники, но и без больших надежд. В США хорошо видят и понимают все, что происходит в Украине. Их раздражает высокий уровень коррупции, влияние олигархов на политику. А заигрывания Банковой с Китаем в США воспринимают как вызов их внешней политике, — отметил он. — Украину уже воспринимают в Штатах как абсолютно чуждое их ценностям государство. Какой смысл ехать сюда Байдену или Харрис? Во-первых, непонятны цели организаторов саммита. Во-вторых, руководство страны-хозяйки ведет себя неадекватно».

Чорновил признал — США сегодня ведут себя с Украиной не так, как с другими партнерами.

«За последний год Украина перестала быть внешнеполитическим партнером США. Да, США поддерживают Киев в противостоянии с РФ, будут оказывать ему военную помощь, но они не рассматривают нас как партнера. В ситуации с «Северным потоком — 2» США полностью сыграли в унисон Германии — из-за того, что Украины как партнера для них не было, — заявил аналитик. — Сегодняшняя внешняя политика США резко отличается от той, что была в конце XX века. Тогда США пытались по всему миру отстаивать западный цивилизационный выбор. Сейчас Америка больше не намерена тратить ресурсы и людей на страны, которые не воспринимают западные ценности. Украина с 2019-го вошла в число именно таких государств», — заявил он.

То, что президент Байден не приедет на форум, было понятно уже давно, но раньше хотя бы можно было надеяться на приезд вице-президента или госсекретаря, указал эксперт.

«В итоге в Киев едет министр транспорта Буттиджич, а значит, вес этого мероприятия для США и Запада будет крайне невысок. Сегодня западные партнеры реально не понимают, о чем именно там можно говорить?» — удивился Чорновил.

«По слухам, идею саммита Зеленский в 2020-м озвучил просто так — ради красного словца. А сегодня он пытается заманить к себе западных лидеров форумом как приманкой — чтобы на следующий день, в 30-ю годовщину независимости, вместе с ними принять торжественный парад на майдане. Но, кроме партнеров Украины в Восточной Европе, никто из западных политиков не видит в этом для себя никакого смысла».

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова назвала украинские власти мазохистами из-за намерения провести международный саммит «КП». Официальный представитель российского ведомства также выразила мнение, что власти Украины фактически игнорируют конституцию своей страны.