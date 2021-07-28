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Происшествия
Трое граждан США погибли при крушении самолета на Украине
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Российская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. События дня
Общество
Российская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. События дня
kfis.spb.ru  /  Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Путин предложил перенести начало выплат на школьников

Вопрос о переносе на более раннюю дату начала начисления единовременных выплат на школьников поставил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил начать начислять пособия родителям досрочно, а именно со 2 августа. Получить денежную поддержку в размере 10 тысяч рублей можно на детей в возрасте от шести до 18 лет, которые родились с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года.

Россиянка завоевала бронзу в дзюдо на Олимпиаде

Российская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. События дня
kfis.spb.ru  / Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова была готова бороться за бронзовую медаль на Олимпийских играх даже с одним глазом. Об этом она рассказала журналистам.
«В данный момент я вижу только левым глазом, но в схватке забыла все, что у меня болит. Максимально концентрировалась на схватке, думаю, завтра будет болеть просто все. Сегодня я не позволяла себе об этом думать, максимально настраивалась биться до конца и делать все, чтобы уйти с медалью», — отметила Таймазова.
Таймазова выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 килограммов. В поединке за награду россиянка победила представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта медаль стала первой для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. Спортсменка принесла сборной пятую бронзовую медаль. У России в активе уже семь золотых и восемь серебряных наград.

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 99%

Российская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. События дня
Global Look Press  / Jens Büttner/ZB

Российский трубопровод «Северный поток — 2» на данный момент готов на 99%. Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью завершило свою часть работы, это стало известно из заявления компании. Баржа «Фортуна» продолжает трудиться на заключительном участке проекта. Сообщается, что строительство будет завершено уже в следующем месяце. Пустить по трубам голубое топливо будет возможно в текущем году.

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путин токио олимпиада школьники выплаты на детей северный поток — 2 дзюдоистка
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