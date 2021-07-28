Российская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. События дня

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Россиянка завоевала бронзу в дзюдо на Олимпиаде

kfis.spb.ru / Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова была готова бороться за бронзовую медаль на Олимпийских играх даже с одним глазом. Об этом она рассказала журналистам.

«В данный момент я вижу только левым глазом, но в схватке забыла все, что у меня болит. Максимально концентрировалась на схватке, думаю, завтра будет болеть просто все. Сегодня я не позволяла себе об этом думать, максимально настраивалась биться до конца и делать все, чтобы уйти с медалью», — отметила Таймазова.

Таймазова выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 килограммов. В поединке за награду россиянка победила представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта медаль стала первой для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. Спортсменка принесла сборной пятую бронзовую медаль. У России в активе уже семь золотых и восемь серебряных наград.