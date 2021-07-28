Эстонцев предупредили о резком подорожании газа в сентябре

Таллин, 28 июля. Рост цен на газ в сентябре ожидает частных потребителей в Эстонии, сообщили в пресс-службе энергетического концерна Eesti Gaas.

Голубое топливо вырастет в цене на 51%. Мировые цены на газ начали расти еще в прошлом году, но в нынешнем динамика значительно ускорилась, отметил член правления компании Маргус Каазик. Удорожание топлива в закупке вынуждает Eesti Gaas корректировать ценники и в Эстонии. Цены для бытовых потребителей удавалось поддерживать на стабильном и неизменном уровне в течение трех последних лет. Однако удорожание закупки почти на 60% за последние шесть месяцев заставляет вносить коррективы.

«Новая цена зависит от объема потребления газа клиентом и условий договора, рост в среднем составит около 51%», — пояснил Каазик.

Российский газовый концерн «Газпром» ранее в очередной раз отказался от дополнительных поставок газа через территорию Украины. Компания не забронировала дополнительных мощностей для поставок голубого топлива, следует из данных венгерской торговой платформы RBP.