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Эстонцев предупредили о резком подорожании газа в сентябре

  /   Обновлено: 28 июля 2021 17:31
Экономика
Эстонцев предупредили о резком подорожании газа в сентябре
pixabay.com

Таллин, 28 июля. Рост цен на газ в сентябре ожидает частных потребителей в Эстонии, сообщили в пресс-службе энергетического концерна Eesti Gaas.

Голубое топливо вырастет в цене на 51%. Мировые цены на газ начали расти еще в прошлом году, но в нынешнем динамика значительно ускорилась, отметил член правления компании Маргус Каазик. Удорожание топлива в закупке вынуждает Eesti Gaas корректировать ценники и в Эстонии. Цены для бытовых потребителей удавалось поддерживать на стабильном и неизменном уровне в течение трех последних лет. Однако удорожание закупки почти на 60% за последние шесть месяцев заставляет вносить коррективы.

«Новая цена зависит от объема потребления газа клиентом и условий договора, рост в среднем составит около 51%», — пояснил Каазик.

Российский газовый концерн «Газпром» ранее в очередной раз отказался от дополнительных поставок газа через территорию Украины. Компания не забронировала дополнительных мощностей для поставок голубого топлива, следует из данных венгерской торговой платформы RBP.

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эстония газ цены на газ Каазик Eesti Gaas
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