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Песков назвал темы оперативного совещания Путина с Совбезом РФ

  /   Обновлено: 28 июля 2021 17:04
Армия
Песков назвал темы оперативного совещания Путина с Совбезом РФ
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 28 июля. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на заседании поднимались вопросы, которые касались как внутренней политики, так и международной. В первую очередь, речь шла о социально-экономическом развитии России.

«Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджанско-армянской границе», — рассказал Песков.

Ранее российский президент поприветствовал участников международного экономического саммита «Россия — исламский мир», который проходит в Казани.

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