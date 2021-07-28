Песков назвал темы оперативного совещания Путина с Совбезом РФ

Москва, 28 июля. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на заседании поднимались вопросы, которые касались как внутренней политики, так и международной. В первую очередь, речь шла о социально-экономическом развитии России.

«Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджанско-армянской границе», — рассказал Песков.

Ранее российский президент поприветствовал участников международного экономического саммита «Россия — исламский мир», который проходит в Казани.