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Адвокат объяснила, какое наказание грозит обвиняемому в клевете главреду The Insider
Происшествия
Адвокат объяснила, какое наказание грозит обвиняемому в клевете главреду The Insider
instagram.com  /  @roma_dobrokhotov

, 28 июля. Юрист сообщила, что главный редактор The Insider1 будет обязан выплатить незначительный штраф по делу о клевете.

Правозащитник Сталина Гуревич, которая представляет интересы нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, заявила, что главреду The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Роману Доброхотову не грозит серьезное наказание, сообщает News.ru. Юрист уточнила, что, скорее всего, Доброхотов должен будет выплатить незначительный штраф.

Также она добавила, что главной целью иска было "показать всем представителям либеральной общественности" возможную ответственность "за свои слова".

Некоторое время назад сообщалось, что силовики проводят обыски дома у Доброхотова.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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наказание доброхотов the insider
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