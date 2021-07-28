Мужская сборная России по баскетболу 3х3 стала серебряным призером Олимпиады

Токио, 28 июля. Национальная сборная России по баскетболу в формате 3х3 завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Токио, уступив в финале Латвии.

Встреча завершилась со счетом 18:21 в пользу латвийской команды. В полуфинале сборная России сенсационно обыграла Сербию, Латвия разгромила Бельгию. Наша команда по баскетболу 3х3 впервые в своей истории выиграла серебряные награды летних Олимпийских игр.

Ранее женская сборная России по баскетболу 3х3 стала серебряным призером ОИ в Токио. Девушки в финальном противостоянии уступили соперницам из США со счетом 15:18.