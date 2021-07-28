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Власти Панамы изъяли две тонны наркотиков у колумбийцев

  /   Обновлено: 28 июля 2021 16:57
Весь мир
Власти Панамы изъяли две тонны наркотиков у колумбийцев
Prt Scr twitter.com  /  @SENANPanama

Панама, 28 июля. Национальная воздушно-морская служба Панамы (SENAN) конфисковала 1830 пакетов наркотиков и задержала двух колумбийцев в водах Карибского моря. Об этом сообщают официальные источники.

Во время патрулирования SENAN перехватило быстроходный катер, на котором перевозились наркотики. Судно было обнаружено в Бока де Дайра, в провинции Бокас-дель-Торо на востоке Карибского моря. Заметив приближение патруля, члены экипажа катера сбросили несколько упаковок запрещенных веществ в море. Затем, оставив судно у берега, они бросились в бегство. Сотрудники спецслужбы достали сброшенные наркотики и догнали подозреваемых. В ходе операции также были изъяты документы, найденные на борту.

По информации властей, с начала 2021 года члены SENAN задержали 147 человек и конфисковали более 42 тысяч пакетов с наркотиками, 13 единиц оружия, 1428 патронов разного калибра, 49 судов и четыре транспортных средства. 

В целом, за первый семестр 2021 года органы безопасности Панамы изъяли 64 тонны наркотиков, преимущественно кокаина, и более тысячи единиц огнестрельного оружия. По данным министерства безопасности, стоимость конфискованных запрещенных веществ за этот период составляет примерно 3 млн долларов. 

Между 1 января и 30 июня 2021 года произошел рост объема изъятых наркотиков на 62% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Панама является ключевым сортировочным и перевалочным пунктом контрабанды наркотиков, особенно колумбийского кокаина, из Южной Америки в Северную.

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наркотики спецслужбы панама
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