Бондарчук о юбилее Белохвостиковой: В Наталии Герасимов увидел чистоту Байкала

Самой юной обладательнице двух Государственных премий СССР Наталии Белохвостиковой 28 июля исполнилось 70 лет. Лирические героини народной артистки РСФСР: Донна Анна в «Маленьких трагедиях» по произведениям Пушкина, Матильда де Ла-Моль в фильме «Красное и черное» и мадам Мари Луни в «Тегеране-43» — покорили российских и зарубежных зрителей.

Судьба ученицы Сергея Герасимова оказалось неординарной: она вышла замуж и стала музой известного кинорежиссера и сценариста Владимира Наумова, с которым у них была разница в 24 года, а в 56 лет усыновила детдомовского мальчика.

Режиссер и актриса Наталья Бондарчук рассказала ФАН о дружбе с талантливой однокурсницей и поздравила ее с юбилеем.

— Наталья Сергеевна, сегодня отмечает юбилей одна из выпускниц ВГИКа Наталия Белохвостикова. Выпуск 1971 года так и прозвали «Четыре Наташи»: Аринбасарова, Бондарчук, Гвоздикова и Белохвостикова. Студентки стали знаменитыми. Какие общие воспоминания связывают вас с коллегой?

— Наталия Белохвостикова — очень близкий мне человек. У нас общие учителя, мы выросли из одной мастерской Сергея Аполлинариевича Герасимова и Тамары Федоровны Макаровой. Еще на втором курсе начали репетировать «Красное и Черное» по роману Стендаля. Мы и не мечтали, что это будет наш дипломный спектакль.

Позже мы сыграем этот спектакль в Театре киноактера, а дальше появится знаменитый фильм «Красное и Черное», где я буду играть Мадам Де Реналь, Матильду де ла Моль — Наташа, а молодой Николай Еременко — Жюльена Сореля.

ТАСС / Машков Юрий

— Вместе с однокурсницами вы снимались в фильме Герасимова «У озера». Что разглядел педагог в юной студентке, предложив ей главную роль? Пересекались ли и дальше ваши творческие и жизненные пути?

— Роль библиотекаря Лены Барминой в картине «У озера» — изумительная. Для Наташи — главная и судьбоносная, с которой началась ее биография. Роль трудная, потому что она еще училась всему, буквально всему. Это была ее первая серьезная киноработа, а у меня там всего лишь одна фразочка.

Впоследствии я снимала ее в телевизионном художественном фильме «Господи, услышь молитву мою», где Наталия играла мою сестру. Я продолжаю дружить с ней, и когда встречаемся, всегда целуемся, обнимаемся и рассказываем друг другу обо всем, что происходит у нас в жизни.

Я люблю всю ее семью: Володю, для меня он Владимир (кинорежиссер, народный артист Владимир Наумов. — Прим. ФАН) и дочь их, Наташеньку Наумову очень люблю. Наконец, она познакомила меня с сыном, которого они усыновили. Это изумительный ребенок, сейчас уже парень, уже не ребенок. А когда я увидела его в первый раз, я была просто потрясена. Сколько они в него вложили! Наташа действительно занималась им очень серьезно, Кирилл везде ездил с ними: и за границу и на фестивали, — многому учился.

— В каких ролях актриса наиболее органична? Почему ее часто называют русской Донной Анной?

— Во всех картинах, снятых Наумовым, она прекрасна, потому что он снимал свою музу. У Белохвостиковой — «возрожденческое» лицо, это живопись, с нее можно писать портреты женщин эпохи Возрождения. Я считаю, что есть красавицы, а есть лица-лики. Такие вот лики.

Кстати, в молодости Наташа единственная на курсе носила косы. Никто их уже не носил, все делали стрижки. Когда Герасимов впервые увидел ее , он разглядел и героиню своего фильма — скромную, но несгибаемую Лену Бармину, которая ассоциировалась с Байкалом, с чистой водой озера.

Красота Белохвостиковой необыкновенная, я бы сказала — необычная. Она всегда стройная, подтянутая и улыбчивая. Никогда не лезла ни в какие дрязги-споры — она же дочь дипломата, росла в Лондоне, и хорошее воспитание сказывалось на всех ее поступках.

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

В какой-то степени ей завидовали: студентка — и сразу получила главную роль! А ведь Наталия к нам поступила на курс, еще будучи школьницей, это необычная вещь. Да, пожалуй, вся ее судьба необычная и очень интересная. Она работала вместе с великими актерами, очень их любит и почитает. Наташа одарена, она одаренный человек и актриса. Я ее помню и люблю.

— Наталья Белохвостикова блистала на экранах в 1970-80-х годах. Но последние 20 лет она не снимается в кино. Она изменила призванию?

— Для меня Наталия Белохвостикова — необыкновенная, тонкая душа. По натуре она стоик. Однажды во время танцев она повредила коленную чашечку. Это страшная боль, но она даже не всплакнула. Я говорю: «Наташка, почему ты не плачешь?» А в ответ: «Я вообще не плачу».

Стать актрисой, при том что она не плакала, как многие актеры, на «щелчок» и по характеру не была плаксивой — трудная задача. Но она всему научилась и грамотно распределила все роли в своей жизни. Сейчас она помогает своему мужу, потому что он уже в очень серьезном возрасте. Думаю, у Наташи сейчас такой период, когда она обязана быть не только матерью или актрисой, но полностью, всю себя, посвятить семье.

— Несмотря на юбилейную дату, широких мероприятий, праздничных эфиров актриса не планирует. Даже дозвониться и спросить у нее самой не удалось, актриса избегает публичности. Что бы вы ей хотели пожелать в день рождения?

— Раньше, почти полвека назад, я имела возможность практически каждую неделю видеть Владимира Наумова в производственном отделе на «Мосфильме». У нас даже комнаты находились друг напротив друга. Он все время заглядывал ко мне, мы здоровались, вспоминали, как поехали с ним в Новую Зеландию и Австралию после выхода его картины «Бег» и моей роли в «Солярисе».

Мы очень подружились, в то время они только-только поженились с Наташей, и она с маленькой дочкой приходила на «Мосфильм». Я снимала Наумова в документальном фильме. Да, он старше ее, намного старше, но она выбрала такую жизнь не случайно. Она полюбила человека крупного, очень значительного, очень интересного — и дай бог, чтобы в ее жизни дальше все складывалось так, как она замыслила.

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Народная артистка РСФСР Наталия Николаевна Белохвостикова родилась 28 июля 1951 года в Москве в семье дипломата.

В 1968 году она поступила во ВГИК в актерскую мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Студенткой сыграла в картине своего педагога Герасимова «У озера». За роль Лены Барминой Белохвостикова была удостоена Государственной премии СССР (1971), став самым молодым лауреатом.

После окончания ВГИКа в 1971 году Наталья стала актрисой Театра-студии киноактера.

Лучшие роли актрисы связаны с творчеством режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова — Неле в «Легенде о Тиле» (1976), Эмма в «Береге» (1984), Лена в «Десять лет без права переписки» (1990). Всесоюзную славу актрисе принесла роль Мари в фильме «Тегеран-43» Алова и Наумова, вышедшего в 1980 году. Всего актриса сыграла более 30 главных ролей в кино.

Наталия Белохвостикова — дважды лауреат Государственной премии СССР (1969, 1985). Награждена Орденом Почета (2003) и Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006).