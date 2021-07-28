Юрист отрицает родство с танцевавшей после ДТП в Липецке девушкой

Липецк, 28 июля. Женщина, которую СМИ назвали матерью виновницы аварии с тремя пострадавшими, заявила, что не находится с ней в родстве.

Авария произошла 22 июля. Девушка за рулем иномарки не справилась с управлением и наехала на трех людей. Одним из пострадавших оказался ребенок. Водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшие были госпитализированы. Виновница ДТП увидела, что прохожие снимают ее на камеру, и начала танцевать. Позже в СМИ появилась ложная информация о том, что зачинщица ДТП якобы является дочерью директора юридической фирмы, сообщает "ОСН".