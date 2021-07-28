Успехи автопрома оказались в списке главных достижений России за неделю

Москва, 28 июля. Журналисты рассказали о достижениях регионов Российской Федерации, которые были отмечены на прошлой неделе.

Так, на территории Рязанской области был открыт крупный элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна. В Новороссийске заработал мощный причал для судов-зерновозов, пишет федеральное интернет-издание «Капитал страны». Автор статьи указывает, что совместно регионы способствовали укреплению лидерства России на глобальном рынке зерна.

Кроме того, в Забайкалье начал работать горно-обогатительный комбинат на крупном золотом месторождении. Сообщается и об укреплении позиций отечественного автопрома с помощью новых локализаций мирового концерна Stellantis в Калуге. Также на отрасль благотворно повлияет новое производство комплектующих в Башкирии.

Российский автопром продолжает развиваться. Ранее производители заявили о планах запуска бюджетного варианта автомобилей, которые будут работать от водородных двигателей.