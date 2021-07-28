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Русские несут миру добро и справедливость — Пригожин

  /   Обновлено: 28 июля 2021 17:16
Политика
Русские несут миру добро и справедливость — Пригожин
ТАСС  /  Метцель Михаил

Санкт-Петербург, 28 июля. Соединенные Штаты несут миру огромное количество зла, а Россия — добро и справедливость, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Журналисты BBC намерены создать документальный фильм о судьбе граждан Ливии. В связи с этим у Евгения Пригожина поинтересовались, какую роль играют россияне в жизни африканской страны.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала ответ бизнесмена. По его словам, Россия, в отличие от Соединенных Штатов, помогает жителям других стран. Вашингтон же нанес африканцам большой ущерб, развязав в Ливии боевые действия.

«Русские несут миру добро и справедливость. Американцы же, напротив, — огромное количество зла. Начиная от бомбежки Хиросимы и Нагасаки, заканчивая захватом множества стран и навязыванием им своей «демократии». Считаю необходимым обратить внимание издания BBC на то, что, как всем известно, США ввергли самую богатую страну Африки в гражданскую войну, убили ее лидера Муаммара Каддафи, уничтожили бомбардировками большую часть ее инфраструктуры и наполнили Ливию несметным количеством террористов, на борьбу с которыми ушло 10 лет. И к сожалению, на мой взгляд, многие из них интегрированы во власть», — заявил Пригожин.

Российский бизнесмен указал, что после зыбкого перемирия в Ливии Вашингтон и его союзники вновь пытаются наполнить территорию североафриканской страны группами боевиков, которых вооружают и поддерживают сами США.

«Я ничего не слышал о нарушении прав человека в Ливии со стороны россиян и уверен, что это абсолютная ложь. Но если вы хотите подробный список таких нарушений со стороны США и их союзников по всему миру, то я рекомендую вам обратиться в Фонд борьбы с репрессиями за более подробными комментариями. Или к Максиму Шугалею, который без суда и следствия был брошен в ливийскую тюрьму «Митига», где пережил лишения и пытки, и больше других знает о нарушении прав человека в этой стране. Мой вам совет, оперируйте фактами, а не вашими русофобскими настроениями», — заключил предприниматель.

Как стало известно ранее, Независимая организация по стандартам печати в Великобритании (IPSO) ознакомилась с заявлением Евгения Пригожина о недостоверном изложении событий в статье Daily Telegraph о Ливии. Издание признало, что источниками псевдоинформации, которая использовалась при создании материала, являются американские и британские спецслужбы.

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