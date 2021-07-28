Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 17:33
17:31
Происшествия
Отдыхающих на Кипре россиян оштрафовали на 52 тыс. рублей из-за масок
17:31
Происшествия
В Вологодской области сошли с рельсов несколько вагонов с щебнем
17:28
Политика
РКН раскрыл подробности блокировки электронных ресурсов организаций Навального
17:26
Общество
Пришедшая в себя МакSим начала разговаривать с врачами
17:26
Общество
Игры Blizzard и Ubisoft начали бойкотировать после скандала с домогательствами
17:24
Экономика
Россиянам объяснили нюансы получения льгот за ЖКХ
17:21
Весь мир
Проливные дожди и наводнения унесли жизни двух человек в Коста-Рике
17:19
Весь мир
Тунисскую партию «Ан-Нахда» подозревают в иностранном финансировании
17:16
Политика
Елена Панина: Милитаризации Арктики в интересах США неприемлема для России
17:15
Общество
Иппотерапия в «Новополье»: как необычные лошади помогают детям-инвалидам
Все новости

Ученые объяснили, почему нельзя предсказать время активности супервулкана
Наука
Ученые объяснили, почему нельзя предсказать время активности супервулкана
police.govt.nz  /  Полиция Новой Зеландии

Кардифф, 28 июля. Точного способа предсказать, когда может начаться извержение супервулкана не существует. Внимание на это обратили ученые из Кардиффского университета.

Подобные извержения происходят крайне редко, поэтому создать их единую модель не выходит из-за нехватки необходимых данных. Британские специалисты рассказали об этом в научном труде, опубликованном в профильном издании Nature Reviews Earth and Environment.

Для своей работы ученые провели анализ геохимических и петрологических свидетельств 13 сверхизвержений. Все они происходили в течение последних двух млн лет. В итоге удалось прийти к выводу, что единого унифицированного режима, который указывал бы на начало каждого явления, не существовало, передает Planet Today.

В начале июля текущего года вулкан Эбеко, который располагается на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла в высоту 1,8 км. Информацией об этом поделились сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые объяснили, почему нельзя предсказать время активности супервулкана
ученые супервулкан извержение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru