Ученые объяснили, почему нельзя предсказать время активности супервулкана

Кардифф, 28 июля. Точного способа предсказать, когда может начаться извержение супервулкана не существует. Внимание на это обратили ученые из Кардиффского университета.

Подобные извержения происходят крайне редко, поэтому создать их единую модель не выходит из-за нехватки необходимых данных. Британские специалисты рассказали об этом в научном труде, опубликованном в профильном издании Nature Reviews Earth and Environment.

Для своей работы ученые провели анализ геохимических и петрологических свидетельств 13 сверхизвержений. Все они происходили в течение последних двух млн лет. В итоге удалось прийти к выводу, что единого унифицированного режима, который указывал бы на начало каждого явления, не существовало, передает Planet Today.

В начале июля текущего года вулкан Эбеко, который располагается на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла в высоту 1,8 км. Информацией об этом поделились сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области.