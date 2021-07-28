Слоны из Росгосцирка приехали в отпуск в Сочи

Путешествие на юг для животных организовали дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов и его жена Екатерина. Династия Корниловых работает со слонами уже 130 лет. Сейчас они гастролируют с шоу «Девочка и слон», которое поставлено по мотивам рассказа Александра Куприна. За хорошую работу супруги устроили своим подопечным настоящий праздник.

«У наших слонов всегда есть отпуск. Когда мы работаем в каком-то городе, мы обязательно их вывозим на природу летом, это стабильно происходит. Мы их купаем, моем, репетируем», — рассказала Екатерина Дементьева.

Азиатская слониха Претти и ее приемная дочь Марго родом из Китая, но уже несколько лет работают в Росгосцирке. Животным отпуск пришелся по душе: они прогулялись по лесу на окраине Сочи, искупались в водоеме, а также познакомились с местными жителями и туристами.

«Я на самом деле первый раз в жизни видел слонов, для меня это не то, чтобы уникально — это поистине детские эмоции. Ты, взрослый уже достаточно человек, видишь это необычное животное, которое заставляет тебя испытывать максимум положительных эмоций», — рассказал один из них.

В Сочи чета Корниловых не только ради отдыха — они надеются закрепиться в регионе и открыть парк слонов. По задумке дрессировщиков, для животных можно создать огороженную территорию для свободного передвижения — без цепей и клеток. В свою очередь посетители парка могли бы наблюдать за гигантами в природе и кормить их под присмотром специалистов.

«У нас уже есть разработанная концепция проекта. Такого мощного большого проекта, как экокластер, который будет вмещать доминирующее и самое основное событие, естественно, это парк слонов. Вокруг самого парка можно развивать инфраструктуру: создать экоотель, экопоселение, в котором будут производить экологические продукты, которыми будут питаться как слоны, животные, так и люди, постояльцы, которые приезжают отдыхать», — поделился Андрей Дементьев-Корнилов.

Корниловы надеются, что в таком парке слоны могли бы дать потомство. Задумка может стать первым в России подобным проектом.