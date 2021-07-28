Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 17:33
17:31
Происшествия
Отдыхающих на Кипре россиян оштрафовали на 52 тыс. рублей из-за масок
17:31
Происшествия
В Вологодской области сошли с рельсов несколько вагонов с щебнем
17:28
Политика
РКН раскрыл подробности блокировки электронных ресурсов организаций Навального
17:26
Общество
Пришедшая в себя МакSим начала разговаривать с врачами
17:26
Общество
Игры Blizzard и Ubisoft начали бойкотировать после скандала с домогательствами
17:24
Экономика
Россиянам объяснили нюансы получения льгот за ЖКХ
17:21
Весь мир
Проливные дожди и наводнения унесли жизни двух человек в Коста-Рике
17:19
Весь мир
Тунисскую партию «Ан-Нахда» подозревают в иностранном финансировании
17:16
Политика
Елена Панина: Милитаризации Арктики в интересах США неприемлема для России
17:15
Общество
Иппотерапия в «Новополье»: как необычные лошади помогают детям-инвалидам
Все новости

Слоны из Росгосцирка приехали в отпуск в Сочи

Видео
Слоны из Росгосцирка приехали в отпуск в Сочи

Путешествие на юг для животных организовали дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов и его жена Екатерина. Династия Корниловых работает со слонами уже 130 лет. Сейчас они гастролируют с шоу «Девочка и слон», которое поставлено по мотивам рассказа Александра Куприна. За хорошую работу супруги устроили своим подопечным настоящий праздник.

«У наших слонов всегда есть отпуск. Когда мы работаем в каком-то городе, мы обязательно их вывозим на природу летом, это стабильно происходит. Мы их купаем, моем, репетируем», — рассказала Екатерина Дементьева.

Азиатская слониха Претти и ее приемная дочь Марго родом из Китая, но уже несколько лет работают в Росгосцирке. Животным отпуск пришелся по душе: они прогулялись по лесу на окраине Сочи, искупались в водоеме, а также познакомились с местными жителями и туристами.

«Я на самом деле первый раз в жизни видел слонов, для меня это не то, чтобы уникально — это поистине детские эмоции. Ты, взрослый уже достаточно человек, видишь это необычное животное, которое заставляет тебя испытывать максимум положительных эмоций», — рассказал один из них.

В Сочи чета Корниловых не только ради отдыха — они надеются закрепиться в регионе и открыть парк слонов. По задумке дрессировщиков, для животных можно создать огороженную территорию для свободного передвижения — без цепей и клеток. В свою очередь посетители парка могли бы наблюдать за гигантами в природе и кормить их под присмотром специалистов.

«У нас уже есть разработанная концепция проекта. Такого мощного большого проекта, как экокластер, который будет вмещать доминирующее и самое основное событие, естественно, это парк слонов. Вокруг самого парка можно развивать инфраструктуру: создать экоотель, экопоселение, в котором будут производить экологические продукты, которыми будут питаться как слоны, животные, так и люди, постояльцы, которые приезжают отдыхать», — поделился Андрей Дементьев-Корнилов.

Корниловы надеются, что в таком парке слоны могли бы дать потомство. Задумка может стать первым в России подобным проектом.

 

Вернуться назад

Все новости / Видео / Слоны из Росгосцирка приехали в отпуск в Сочи
сочи животные цирк слоны природа экоотель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru