Владелец бара в Химках убил полицейского в ходе ночного конфликта

Москва, 28 июля. Дежурный местного отдела МВД России скончался после конфликта с хозяином бара в Химках. Коллеги убитого задержали подозреваемого в преступлении.

По данным следствия, полицейский в компании жены и приятелей распивал спиртные напитки в заведении на улице Пожарского. В какой-то момент между правоохранителем и 31-летним владельцем бара произошла ссора. Мужчины вышли выяснять отношения на улицу. В ходе конфликта подозреваемый нанес своему оппоненту удар в область грудной клетки, от которого полицейский упал и ударился головой об асфальт, после чего потерял сознание, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Пострадавшего доставили в местную больницу. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, но вскоре 38-летний сотрудник полиции скончался от полученных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Назначены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.