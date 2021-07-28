Физики смогли узнать причину выхода из равновесия квантовых систем

Берн, 28 июля. Ученые из Цюрихского института объяснили, почему некоторые физические системы, особенно квантовые, не достигают устойчивого равновесия даже спустя большой промежуток времени.

Если человек достал из холодильника напиток и поставил его на стол, через какое-то время его температура достигнет комнатной, потому что между двумя системами установлено тепловое равновесие. Но в мире квантовом за обозримый промежуток времени равновесного состояния не достигается.

Сработала бы обратная ситуация: если бы человек достал из холодильника стакан с напитком, а после он нагрелся до температуры выше или ниже комнатной. Новая теория показывает, что система достигает метастабильного состояния, в котором они всегда возвращаются в исходное положение.

Нарушение одного из основных законов физики — сохранения электрического заряда — недавно выявили научные эксперты из Великобритании. Сохранение электрического заряда происходит при специальном сочетании аксионных и электромагнитных полей в сингулярности черной дыры.