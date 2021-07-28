Иппотерапия в «Новополье»: как необычные лошади помогают детям-инвалидам

В начале августа свои двери для детей-инвалидов и их семей распахнет реабилитационный центр адаптивной верховой езды «Новополье». В чем его особенность? Откуда нашлись деньги на завершение строительства? Смогут ли семьи из Петербурга и Ленобласти воспользоваться его услугами бесплатно? И есть ли видимый прогресс от занятий иппотерапией? На эти и другие вопросы ответили сотрудники центра, представители ОНФ и родители детей с особенностями в ходе пресс-конференции, организованной ФАН и Медиагруппой «Патриот».

Хороший толчок для реализации проекта конного клуба по реабилитации детей-инвалидов «Новополье» дало обращение ветерана ВОВ Зинаиды Корневой к президенту Владимиру Путину. После встречи с ветераном проект был одобрен главой государства.

За работу взялся ОНФ. С помощью «фронта» к его реализации удалось привлечь социально-ответственные организации, которые и помогли достроить объект. Как рассказал глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь, строительство удалось завершить в максимально короткие сроки, при этом из бюджета не было вложено ни копейки — помогали местные НКО и бизнесмены.

«Там используются очень уникальные технологии, которые будут применяться для реабилитации и социальной адаптации не только детей. Уникальность этого комплекса и в том, что и родители будут участвовать. Это очень эффективная система. И самое ключевое — что это одна из форм, когда бизнес помогает обществу. <…> Помимо средств бизнеса, это еще и средства сотрудников администрации президента. Также была большая поддержка Агентства стратегических инициатив и просто неравнодушных людей», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Рябоконь отметил, что бизнес готов оказывать поддержку таким проектам, но только когда понимает, на что конкретно будут потрачены средства. В случае с «Новопольем» все было очевидно. На базе существующего конного клуба на тот момент уже оказывали помощь детям-инвалидам, требовалось просто его масштабирование, чтобы эта помощь стала комплексной.

«Здесь была выработана четкая конструкция работы с особенными детьми. Бизнес понимал, если он поможет, то центр просто масштабируется. На уже существующей базе «Новополья» это было сразу видно, был готовый механизм, который работал, но нужна ресурсная база, чтобы работа была более качественной, эффективной и масштабной», — пояснил представитель ОНФ.

Торжественное открытие нового реабилитационного центра состоится 6 августа. Но в нем уже проходят реабилитацию и социальную адаптацию более 140 семей. При этом 60 детей из Ленобласти и 36 семей из Петербурга занимаются там совершенно бесплатно, рассказала директор по развитию конноспортивного клуба Анна Лаппе. Однако то, что центр не может бесконечно жить на одни гранты и спонсорские деньги, уже понятно: зарплаты специалистов, оплата коммунальных услуг, содержание лошадей.

«Нужно выстраивать модель развития, чтобы она была уравновешенна: если сегодня есть грант — мы работаем по нему, привлекаем на бесплатные занятия, но если гранта нет — центр будет функционировать частично на платной основе. Еще мы работаем с областным комитетом социальной защиты населения, благодаря этому большая часть занятий для жителей Ленобласти будет проходить бесплатно», — поделилась Лаппе.

Сотрудниками «Новополья» совместно с ОНФ были разработаны стандарты качества услуг иппотерапии. Документы отправлены в Министерство труда и социальной защиты РФ. Андрей Рябоконь объяснил, что принятие этих стандартов позволит оплачивать реабилитацию детей и семей за счет бюджета.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам председателя правления конноспортивного клуба, эксперта Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта Светланы Лытко, «Новополье» из домашнего семейного клуба перерос настоящий ресурсный центр с комплексной реабилитацией для всей семьи. Иппотерапия — его основное, но не единственное направление.

«Гораздо лучше, когда в процесс вовлечена вся семья, поэтому наш центр – семейный. Да и реабилитация должна быть комплексной: используются различные методики, в работу включаются логопеды, дефектологи, психологи и другие специалисты. Мы между собой все время корректируем работу под каждого ребенка отдельно. Раньше мы пробовали так работать, но не было территории и условий для такого количества специалистов. Сейчас наша территория закрыта, дорожки для лошадей внутри комплекса, и они будут оснащены различными пособиями, расположенными вдоль троп. То есть будут специальные тропы для иппотерапии – такого в России нигде нет», — рассказала она.

Реабилитационный центр адаптивной верховой езды «Новополье» /

При этом лошади, которые работают с детьми, — непростые. Как поделилась Лытко, чтобы найти и подготовить животное, надо приложить немало усилий. Лошадь должна соответствовать определенным параметрам — уравновешенная психика, равномерность движения, высота. На подготовку животного к сеансам иппотерапии уходит не менее года. Но прогресс, который показывают подопечные, компенсирует затраченное время и деньги.

Если кто-то еще сомневается в эффективности иппотерапии, то уж точно не родители детей, проходящих реабилитацию в «Новополье». Так, мама ребенка с ограниченными возможностями Оксана Могучая рассказала, что если раньше речь шла просто о контакте ребенка с животным, то теперь уже ее ребенок готов перейти к азам управления лошадью.

«Все начинается с пробных занятий. Дальше составляется расписание и подбирается индивидуально лошадь, которая отвечает параметрам ребенка. Буквально с первых занятий я почувствовала позитивную реакцию моего ребенка. Отличие иппотерапии от других развивающих занятий заключается в том, что родители всегда получают результат», — поделилась она.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Гостья добавила, что, несмотря на ментальную особенность ее ребенка — аутизм, каждое субботнее утро он после завтрака говорит о том, что надо ехать кататься на лошади. Посещение сеансов иппотерапии вошло уже в привычный образ жизни.