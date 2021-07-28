Женская сборная России по баскетболу 3х3 стала серебряным призером ОИ в Токио

Токио, 28 июля. Сборная России по баскетболу среди женщин в формате 3х3 стала серебряным призером летних Олимпийских игр в Токио. Россиянки проиграли команде США 15:18.

Американки начали стартовый отрезок очень уверенно, ведя в счете 6:1. Далее сборная России пыталась вернуться в игру, однако дело до победного конца довести не удалось. Финальная встреча была омрачена несколькими странными судейскими решениями в пользу американских баскетболисток. Женская сборная России по баскетболу 3х3 впервые в своей истории завоевала серебряные медали на летних Олимпийских играх.

Ранее стало известно, что Госдума попросила оргкомитет наказать журналиста за неудобные вопросы Медведеву. Российский спортсмен пришел на послематчевую пресс-конференцию, где получил вопрос от представителя СМИ из Чили по поводу того, что «русские спортсмены — обманщики». Медведев, в свою очередь, попросил службу безопасности вывести журналиста из зала.